Worms freut sich auf den Pfingstmarkt

Neun Tage Spaß am Rheinufer

Jedes Jahr rund um Pfingsten verwandelt sich der Wormser Festplatz am Rhein in eine Feiermeile. Am Freitag beginnt das Volksfest.

Der Wormser Pfingstmarkt wird am Freitagnachmittag eröffnet. Erst gibt es ein Platzkonzert und danach um 15 Uhr die Eröffnungsrede des Oberbürgermeisters Adolf Kessel (CDU). Danach wird zum ersten Mal die neue Backfischbraut präsentiert. Danach ist der Pfingstmarkt eröffnet. Er dauert vom 27. Mai bis 4. Juni. Wormser Pfingsmarkt hat wieder Händlermeile Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie gibt es wieder Verkaufsstände, die sogenannte Händlermeile. Beschickerinnen und Beschicker bieten Haushaltswaren und Bekleidung an. Vergangenes Jahr durften nur wenige Händler in einzelnen Holzhütten ihre Waren präsentieren, damit nicht zu viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen. Die Aufbauarbeiten für den Wormser Pfingstmarkt haben auf dem Festplatz begonnen. SWR Karin Pezold In diesem Jahr gibt es auch wieder die sogenannten Wechselbuden im Eingangsbereich des Pfingstmarktes. In den Wechselbuden präsentieren sich jeden Tag andere Vereine, Institutionen oder Privatleute. Sie informieren unter anderem über Kulturangebote der Stadt oder bieten Gestricktes oder Gebasteltes an. Donnerstag ist Familientag auf dem Wormser Pfingstmarkt Am Donnerstag, 1. Juni, kosten die Fahrgeschäfte nur die Hälfte. Auch die Geschäfte machen ermäßigte Angebote. Auf dem Festplatz gibt es Attraktionen für Kinder wie zum Beispiel Kinderschminken. Neu auf dem Rummelplatz ist eine Wildwasserbahn. Dazu kommen die Klassiker wie Autoscooter, eine Riesenrutsche und das Riesenrad. Die Arbeiter bauen die Fahrgeschäfte für den Wormser Pfingstmarkt am Rheinufer auf. SWR Karin Pezold Wer Hunger hat, der wird auf dem Pfingstmarkt in den drei Gastronomie-Gärten versorgt. Süßes und Deftiges wird angeboten. Pfingstmarkt in Worms hat 750 Jahre Tradition Die Wurzeln des Wormser Pfingstmarktes reichen bis ins Jahr 1243 zurück. Damals hat Kaiser Friedrich II. der freien Reichsstadt Worms die Marktrechte verliehen. Worms konnte dann jedes Jahr nach Ostern für zwei Wochen einen Jahrmarkt abhalten. Auch Kaufleute und Händler von außerhalb waren zugelassen. Öffnungszeiten Wormser Pfingstmarkt Werktags (Di - Do) 14 - 22 Uhr Freitag und Samstag 14 - 23 Uhr Pfingstsonntag 11 - 23 Uhr Pfingstmontag 11 - 22 Uhr