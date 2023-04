Die Freibäder in Rheinhessen stehen in den Startlöchern

Bei den eher kühlen April-Temperaturen fällt der Gedanke an Planschen im Freibad schwer. Die Schwimmbäder im Rhein-Main-Gebiet und an der Nahe bereiten sich aber schon auf die Saison vor. Wo geht’s zuerst los?

Den Anfang macht am 28. April das Wartbergbad in Alzey. Am 1. Mai folgen dann gleich eine ganze Reihe Bäder in der Region – jedoch hängt bei vielen der konkrete Starttermin vom Wetter ab.

Das Opelbad in Wiesbaden startet traditionsgemäß immer am Maifeiertag in die Saison.

Ebenfalls am 1. Mai kann man auch im Salinenbad in Bad Kreuznach wieder draußen schwimmen. Momentan ist man nach Angaben des Betreibers, der Kreuznacher Badgesellschaft, noch mit letzten Reparaturarbeiten beschäftigt.

Das 50-Meter-Becken im Salinenbad ist fit gemacht worden für Badegäste, am letzten Aprilwochenende werden dann noch frische Blumen auf dem Außengelände gepflanzt. Pressestelle Kreuznacher Badgesellschaft

Auch das Heinrich-Völker-Bad in Worms plant seine Eröffnung für diesen Termin – hier muss jedoch in diesem Jahr etwas improvisiert werden.

Umkleide im Zelt und WC-Container

Da das Hallenbad nebenan gerade renoviert wird, ist der Eingangsbereich des Freibads verlegt worden. Nach Angaben von Nina Hochstrasser von den Freizeitbetrieben Worms ist nun ein kleiner Fußmarsch zum Eingang nötig.

"Wir hoffen trotz dieser Interimslösung auf eine schöne Freibadsaison und können im Heinrich-Völker-Bad eigentlich dennoch alles anbieten, was zu einem tollen Freibad-Aufenthalt dazugehört."

Auch für die Umkleiden und die Toiletten seien improvisierte Lösungen gefunden worden, da der ganze Innenbereich aufgrund der Bauarbeiten nicht genutzt werden könne. So wird es laut Nina Hochstrasser einen barrierefreien Toilettenwagen geben. Umziehen könnten sich Badegäste in einem Zelt. Die Liegewiese und die Freizeitangebote seien aber nicht beeinträchtigt.

Wassertemperatur ist entscheidend

Auch das Freibad in Mainz-Mombach plant, am 1. Mai zu öffnen. Da das Wasser allerdings nur von der Sonne aufgeheizt werde, könne sich der Eröffnungstermin bei schlechtem Wetter verschieben, sagt Betriebsleiter Alexander Brauner vom zuständigen Mainzer Schwimmverein.

Erst wenn das Wasser eine Temperatur von 20 oder 21 Grad Celsius erreiche, werde das Freibad in Mombach geöffnet. Sie könnten jedoch von Tag zu Tag neu entscheiden – ab 1. Mai stehe alles bereit.

Genügend Bademeister in Mainz-Mombach

Zu Beginn der Freibadsaison können die Badegäste in Mombach nur das Mehrzweckbecken nutzen. Im Juni wird dann nach Angaben von Alexander Brauner die Traglufthalle über dem zweiten Becken abgebaut.

Dann steht auch dieses Becken den Freibad-Gästen zur Verfügung. Personalprobleme gibt es in Mombach keine. Laut Alexander Brauner sind alle nötigen Bademeister-Stellen voll besetzt. Man könne der Saison gelassen entgegenblicken.

Im Freibad in Mainz-Mombach hofft man auf ähnlich volle Becken wie im vergangenen Jahr. SWR

Bei schlechtem Wetter bleibt Hallenbad in Nieder-Olm geöffnet

Auch in Wörrstadt und in Nieder-Olm hängt das Freiluftvergnügen vom Wetter ab. Sowohl im Neubornbad in Wörrstadt als auch im Rheinhessenbad in Nieder-Olm sollen die Saison-Vorbereitungen zum 1. Mai abgeschlossen sein. Sollte es dann aber noch zu kalt sein, wollen die beiden zuständigen Verbandsgemeinden die Eröffnung verschieben.

In Nieder-Olm bleibt dann einfach das Hallenbad nebenan geöffnet. In der Übergangszeit könnten nach Angaben von Jörg Kandulla von der VG Nieder-Olm auch Hallenbad und Freibad einige Tage parallel betrieben werden.

Sollte es noch länger kalt bleiben, kann man in Nieder-Olm auch im Hallenbad schwimmen. SWR

Grundsätzlich sei es auch bei einer längeren Schlechtwetter-Phase im Sommer möglich, nach einigen Tagen Vorbereitung wieder ins Hallenbad zu wechseln. Das ist laut Jörg Kandulla aber schon seit sechs bis sieben Jahren nicht mehr vorgekommen.

Mainzer Taubertsbergbad öffnet erst am 27. Mai

Mitte Mai öffnet das Freibad in Rüdesheim im Landkreis Bad Kreuznach und das Freibad im Kreuznacher Stadtteil Bosenheim. Ende des Monats wollen dann auch die Freibäder Kallebad und Maaraue in Wiesbaden und das Mainzer Taubertsbergbad in die Saison starten.