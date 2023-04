per Mail teilen

Es ist ein Dauerthema: Bekommen Pflegekräfte genug Lohn für ihre Arbeit? Am Mittwoch haben Mitarbeitende der Mainzer Unimedizin dem Vorstand eine Petition übergeben, denn gerade laufen die Tarifverhandlungen.

Knapp 4.200 Unterschriften hatte die nicht-ärztliche Belegschaft gesammelt. Sie fordert unter anderem eine Gehaltserhöhung von 550 Euro im Monat. Auszubildende sollen 275 Euro mehr bekommen. Außerdem soll der Zuschlag für Nachtarbeit erhöht werden. Hintergrund der Petition sind Tarifgespräche, die zurzeit an der Unimedizin laufen.

In der ersten Verhandlungsrunde Ende März hatte die Arbeitgeberseite noch kein konkretes Angebot vorgelegt. Je nach Verlauf der Gespräche könne es danach zum Streik kommen, so ver.di-Sprecher Frank Hutmacher. Darüber werde am Donnerstag beraten.

"Die Zeichen stehen auf Sturm, die Kolleginnen und Kollegen sind bereit, die Forderungen intensiv zu unterstützen."

Eigener Tarifvertrag für Unimedizin

Die Mainzer Universitätsmedizin hat einen eigenen Haustarifvertrag für das nicht-ärztliche Personal. Dieser gilt für mehr als 7.000 Beschäftigte wie Pflegekräfte, Hebammen und OP-Assistenzen.