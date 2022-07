Nibelungen-Festspiele Worms: Schauspieler unter Wasser

In Worms ist das Bühnenbild für die Nibelungen-Festspiele vorgestellt worden: Eine Wasserwelt, in der einige Schauspieler auch schwimmen und tauchen werden.

Viel Platz im Trockenen bleibt den Schauspielern bei den diesjährigen Nibelungen-Festspielen nicht. Denn ein Großteil der Bühne ist ein Schwimmbecken. Einige der Darsteller haben dafür extra einen Tauchkurs absolviert. Sie sollen die Zuschauer damit überraschen, dass sie völlig unerwartet aus dem Wasser auftauchen und in das Theaterstück eingreifen. Es heißt “Hildensaga – ein Königinnendrama". Autor Ferdinand Schmalz hat es für die Wormser Nibelungen-Festspiele geschrieben, die Zuschauer erwartet damit eine Uraufführung.

Die Wormser Nibelungen-Festspiele 1937 fanden die ersten Nibelungen-Festspiele statt, allerdings nur für zwei Jahre. 1956 wurden sie erneut aufgenommen und wegen mangelnden Erfolges wieder eingestellt. Die Festspiele vor dem Wormser Dom gibt es in ihrer jetzigen Form seit dem Jahr 2002. Lange Zeit war Dieter Wedel Intendant. 2015 wurde er abgelöst durch den Filmproduzenten Nico Hofmann.

Mehr als 100.000 Liter Wasser vor dem Dom

Um sich darauf vorzubereiten, haben die Schauspielerinnen und Schauspieler der Nibelungen-Festspiele unter anderem in einem Wormser Schwimmbad und in einem See bei Mannheim geprobt. Die Idee dazu hatten Regisseur Roger Vontobel und Bühnenbildner Palle Steen Christensen beim Besuch eines Badesees. Am 15. Juli feiern die Festspiele vor dem Wormser Dom Premiere.