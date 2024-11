Neue Poller in Fußgängerzone sollen Mainz sicherer machen

per Mail teilen

In der Altstadt in Mainz werden zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger neue Poller errichtet. Damit soll die Fußgängerzone noch sicherer werden.

In der Fust- und der Liebfrauenstraße stehen solche Poller bereits. Sie sind dafür da, die Sicherheit der Menschen im Alltag und bei Veranstaltungen zu erhöhen. Außerdem sorgen sie laut Stadt dafür, dass der Verkehr dort beruhigt wird. Dadurch werde gleichzeitig auch die Lebensqualität verbessert.

Mit dem Beginn der heutigen Bauarbeiten soll nun auch die Fischtorstraße neue, modernisierte Poller bekommen. Sie werden genau an den Stellen gebaut, an denen momentan noch die alten stehen.

In der Liebfrauenstraße in Mainz stehen schon solche Poller. SWR

Poller können künftig auch Lkw aufhalten

Der große Vorteil der neuen Poller: Sie sind so stabil im Boden verankert, dass sie im Fall eines Anschlags im ausgefahrenen Zustand sogar Lkw stoppen können.

Genau wie die alten sind aber auch die neuen Poller absenkbar. Dafür brauche es nur eine Fernbedingung, so die Stadt. Damit könne sichergestellt werden, dass beispielsweise Lieferdienste oder Marktbeschicker die Plätze in der Innenstadt noch anfahren können.

Behinderungen durch Bauarbeiten

Aufgrund der Bauarbeiten müssen Fußgänger und Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Den ganzen November über werden in der Rheinstraße Schächte gelegt, in denen später die Kabel verlaufen. Dafür muss ein Teil des Gehwegs gesperrt werden. Außerdem ist die rechte Fahrspur in Richtung Mainz-Weisenau jeden Tag zwischen 9 und 15 Uhr gesperrt.

Bauarbeiten sollen bis Fastnacht abgeschlossen sein

Bis Fastnacht (Anfang März 2025) sollen die Bauarbeiten nach Angaben der Stadt abgeschlossen sein. Dann stünde dem närrischen Treiben in der Innenstadt nichts mehr im Wege.