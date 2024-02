Fastnacht mal anders: Nachtumzug in Pfaffen-Schwabenheim

Wenn es heute Abend dunkel wird in Pfaffen-Schwabenheim, machen die Bewohner die Nacht zum Tag - mit einem närrischen Nachtumzug. Für die Organisatoren hat das einen besonderen Reiz.

Wenn es dunkel wird in Pfaffen-Schwabenheim im Landkreis Bad Kreuznach und die Straßenlaternen leuchten, setzt sich dort heute Abend ein närrischer Nachtumzug in Bewegung. Angeführt von der Landrätin des Kreises Bad Kreuznach, Bettina Dickes. Sie fährt im Cabrio vorneweg, gefolgt von Fußgruppen und Wägen, die die Vereine aus dem Ort gestaltet haben.

"Beleuchtete Wagen sind imposant"

"Der besondere Reiz an unserem Nachtumzug ist, dass die Wagen alle beleuchtet sind. Außerdem haben die Leute darauf alle eine Beleuchtung an ihrem Kostüm. Das ist schon imposant und wirkt anders, als wenn so ein Wagen an einem tristen Tag bei Helligkeit an einem vorbeifährt", sagt Hans-Peter Haas. Er ist der Ortsbürgermeister von Pfaffen-Schwabenheim und Organisator des Umzugs.

33 Zugnummern werden nach seiner Aussage unterwegs sein. Sie legen eine Strecke von etwa drei Kilometern zurück. "Möglich ist das nur, weil hier wirklich alle Vereine an einem Strang ziehen. Das ist toll", so Haas.

Nach dem Umzug: Party bis in die Nacht

Nach dem Umzug geht die Party weiter. Die Essens- und Getränkestände stehen schon bereit. "Musik gibt es von einem Fastnachtswagen, der ziemlich aufgerüstet hat", sagt der Ortsbürgermeister lachend. Das klingt fast so, als würde der ganze Ort für ein paar Stunden zu einer Open-Air-Disco werden. Bis um 3 Uhr morgens sei die Feier angemeldet. "Mal schauen, wie lange wir tatsächlich durchhalten."

Zweiter Nachtumzug in Pfaffen-Schwabenheim

Haas freut sich auf diesen zweiten Nachtumzug in seiner Gemeinde. 2020 hatte es schon einmal einen gegeben. Dann kam Corona. Im vergangenen Jahr seien sich die Organisatoren wegen der gestiegenen Sicherheitsauflagen nicht sicher gewesen, ob sie einen solchen Umzug noch einmal realisieren wollen. Nun aber ist es so weit. Der Nachtumzug beginnt um 18:33 Uhr.