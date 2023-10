Brandanschläge auf Hochsitze im Kreis Alzey-Worms

Eine Serie von Bränden beschäftigt zurzeit die Polizei in Alzey. An fünf Orten fackelten Unbekannte Hochsitze für Jäger ab, zuletzt in Bornheim.

Die Alzeyer Polizei glaubt offenbar nicht an Zufälle, sondern geht von Brandstiftung aus. Seit Juli sind an fünf verschiedenen Stellen im Kreis Alzey-Worms Hochsitze in Flammen aufgegangen. Sie dienen normalerweise Jagdpächtern als Ausguck, um Wildtiere zu beobachten und zu jagen. Hochsitze an fünf Stellen im Kreis Alzey-Worms Betroffen waren Hochsitze in Albig, Heimersheim, Flonheim, Siefersheim und Bornheim, bestätigte die Polizei in Alzey einen Bericht der Wormser Zeitung. Da die Hochsitze aus Holz sind, fangen sie leicht Feuer. An Waldrändern hätte das Feuer außerdem großflächig auf Bäume übergreifen können. Nach Angaben der Polizei ist es deshalb einfach Glück, dass nur wenige Äste verkohlt sind und nicht noch mehr zerstört wurde. Wer hat etwas Verdächtiges rund um die Hochsitze gesehen? Die Polizei Alzey sucht jetzt nach Zeugen. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06731 - 9110 zu melden.