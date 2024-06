Mainzer Schule setzt Zeichen für Demokratie

Für welche demokratischen Werte wollen wir einstehen: Für mehr Vielfalt? Für Kommunikation ohne Hass? Das fragen Schüler und Schülerinnen des Mainzer Gutenberg-Gymnasiums sich selbst und Mainzer Bürgerinnen und Bürger.

Für sich selbst können die Schüler und Schülerinnen schnell beantworten, was ihnen mit Blick auf Demokratie wichtig ist: Alle Menschen sollen gleich behandelt werden, alle dürfen ihre Meinung sagen und man soll lieb zueinander sein.

Lotte ist eine dieser Schülerinnen. Sie ist 10 Jahre alt und ihr liegt diese Aktion besonders am Herzen. Sie will nicht, dass irgendjemand in diesem Land Angst haben muss, nur weil er oder sie anders ist.

Ich will nicht, dass man andere mobbt, nur weil sie eine andere Religion oder eine andere Hautfarbe haben. Das macht man einfach nicht.

06. Juni ist bundesweiter Aktionstag für Demokratie und Vielfalt

Für die bundesweite Mitmachaktion "#IchStehAuf - Schulen für Demokratie und Vielfalt" hat die Kunst AG des Mainzer Gutenberg-Gymnasiums bereits am Mittwoch bunte Holzwürfel vor dem Gutenberg-Denkmal aufgestellt.

Menschen, die bei der Aktion mitmachen wollten, konnten ihre Wünsche für die Demokratie auf bunte Zettel schreiben, damit auf eines der bunten Podeste klettern und ein Foto von sich machen lassen. Danach wurden die Wünsche an das Gutenberg-Denkmal geklebt.

Heute nun beteiligen sich bundesweit mehr als 1.500 Schulen an der Aktion. 60 Schulen aus Rheinland-Pfalz machen mit, neben dem Gutenberg-Gymnasium beispielsweise auch die Grundschule in Gau-Odernheim. Die Schüler und Schülerinnen setzen ein Zeichen für Demokratie, indem sie sinnbildlich aufstehen und sich auch wirklich körperlich aufstellen: auf Stühlen, Sportgeräten oder Tischtennisplatten.

Gutenberg-Gymnasium Mainz thematisiert Demokratie fächerübergreifend

Als Kulturschule und Modellschule für Demokratie und Partizipation stand es für Lehrerin Birgit Deick außer Frage, dass das Gutenberg-Gymnasium bei dem Aktionstag mitmacht. Demokratiebildung sei in der aktuellen Zeit enorm wichtig.

Ausgelöst durch die Aktion des Mainzer Gutenberg-Gymnasiums stehen viele Mainzer und Mainzerinnen auf für Demokratie und Vielfalt - und das wortwörtlich. SWR

Daher dürfe das Thema nicht nur in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern vorkommen, es müsse fächerübergreifend gelehrt werden. Laut Birgit Deick gibt es an ihrer Schule unter anderem schon in den 5. Klassen einen Klassenrat. Außerdem unternimmt die Schule verschiedene Fahrten an Gedenkstätten.

Die Hoffnung bei all diesen Aktionen: Dass sich bei den Schülern und Schülerinnen ein Bewusstsein dafür entwickelt, was Demokratie bedeutet - und wie wichtig es ist, sie zu schützen.