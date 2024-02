Ein Brand in einer alten Gaststätte in der Bad Kreuznacher Innenstadt hat am Freitagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Es soll auch eine Festnahme gegeben haben.

Nach ersten Informationen der Feuerwehr ist der Brand gegen 16 Uhr am Freitag in einem alten Gebäude, vermutlich einer leer stehenden Gaststätte, ausgebrochen. Es sei niemand verletzt worden, so der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach, Alexander Jodeleit. Einsatz der Feuerwehr in Bad Kreuznach bis in die Abendstunden Es habe auch verhindert werden können, dass die Flammen auf die Nachbargebäude übergreifen. Die Lösch- und Nachlöscharbeiten werden laut Jodeleit vorraussichtlich noch bis 20 Uhr andauern. So lange bleibt die Rüdesheimer Straße in Bad Kreznach gesperrt. Die Behörden warnten über Warn-Apps vor der Rauchbelastung. SWR Stefan Schmelzer Feuer in Bad Kreuznach durch Brandstifung ausgelöst? Nach SWR-Informationen wurde im Zusammenhang mit dem Feuer eine junge Frau festgenommen. Es wird wohl wegen Brandstiftung ermittelt.