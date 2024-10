34-jähriger Fußgänger stirbt bei Verkehrsunfall in Mainz-Ebersheim

Am Dienstagmorgen kam es zu dem tödlichen Unfall am Ortseingang von Mainz-Ebersheim. Die Straße ist voll gesperrt.

Laut Polizei ist der Unfall gegen 8:40 Uhr in der Töngesstraße am Ortseingang von Mainz-Ebersheim passiert. Ein Auto hat demnach einen 34-jährigen Fußgänger erfasst. Offenbar war der Mann mit einem Buggy unterwegs, in dem ein Kind saß. Dem Kind ist nach Angaben der Polizei nichts passiert. Der Mann ist trotz Wiederbelebungsversuchen noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Die Feuerwehr hat einen Sichtschutz aufgebaut. Der Unfall ist am Ortseingang von Mainz-Ebersheim in der Töngesstraße passiert. Boost Your City

Gutachter soll Unfallhergang klären

Warum das Auto mit dem Fußgänger zusammengeprallt ist, ist derzeit noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter beauftragt, der den Unfallhergang rekonstruieren soll. Er ist zurzeit am Unfallort. Ebenso sind Notfallseelsorger im Einsatz.

Das ist das Auto, mit dem der Fußgänger zusammengeprallt ist. Boost Your City

Sobald es mehr Informationen gibt, berichten wir weiter.