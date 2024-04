Entenfamilie löst Unfall auf A61 aus, Schwan auf A60 unterwegs

Wildwechsel und Wildunfall - Wie verhält man sich richtig?

Laut ADAC passiert in Deutschland statistisch gesehen alle zweieinhalb Minuten ein Wildunfall. Besonders gefährlich ist es an Wald- und Feldrändern in der Dämmerung. Die Experten empfehlen deswegen, hier besonders vorsichtig und langsam unterwegs zu sein, um einen kürzeren Bremsweg zu haben.

Wenn Tiere auf oder an der Straße stehen, sollten Autofahrer kontrolliert abbremsen, hupen und abblenden. Oft kommen nach dem ersten Tier noch weitere Nachzügler, daher ist auch dann noch Vorsicht geboten, wenn kein Wild mehr zu sehen ist.

Ist eine Kollision unvermeidbar, sollten Autofahrer nicht versuchen, auszuweichen, sondern das Auto in der Spur halten und so stark wie möglich bremsen. Riskante Ausweichmanöver können laut ADAC schnell im Gegenverkehr oder an einem Baum enden.

Quelle: ADAC, Deutscher Jagdverband, Deutscher Verkehrssicherheitsrat