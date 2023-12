DRK-Halle in Alzey wird wieder Flüchtlingsunterkunft

Das Containerdorf in Alzey ist überbelegt. Da der Landkreis Alzey-Worms jeden Monat weitere geflüchtete Menschen unterbringen muss, wird die DRK-Halle wieder zur Notunterkunft.

Vor drei Monaten waren die Stockbetten in der Katastrophenschutzhalle des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Alzey abgebaut worden. Zusammen mit den geflüchteten Menschen zogen sie in ein Containerdorf in Alzey um. "Jetzt stehen in der Halle wieder neue Stockbetten", erzählt Alik Owassapian-Vanhonsebrouck, die DRK-Kreisgeschäftsführerin.

Mehr Flüchtlinge auch im Landkreis Alzey-Worms

Denn die Wohncontainer sind mittlerweile voll - sogar überbelegt. 190 statt der geplanten 110 Menschen leben zurzeit dort. Das Land hat dem Landkreis Alzey-Worms im November 74 Geflüchtete zugewiesen, im Dezember bisher 61. Sie kommen nach Angaben einer Kreissprecherin überwiegend aus Syrien, der Türkei und Afghanistan.

In dieser Halle des DRK im Alzeyer Industriegebiet will der Landkreis Alzey-Worms bis zu 100 Flüchtlinge unterbringen. Vorher war dort das Impfzentrum Alzey untergebracht. SWR Christiane Spohn

DRK-Halle ist schon fertig eingerichtet

Bald soll eine weitere Containeranlage in Wörrstadt bis zu 150 Menschen beherbergen. Doch wegen der immer weiter steigenden Zahlen hat der Landkreis das DRK gebeten, die Katastrophenschutzhalle wieder als Unterkunft in Betrieb zu nehmen.

Wir sind schon bezugsfertig. Die ersten Menschen könnten sofort einziehen.

Bis zu 100 Personen können in die DRK-Halle einziehen. Je vier Menschen sollen in einer kleinen abgetrennten Box auf zwei Stockbetten unterkommen. Es gibt in jedem abgetrennten Bereich auch einen Tisch, einen Stuhl, und Steckdosen zum Laden von Handys. Das sei ganz klar "eine Notunterkunft, keine Dauerlösung", sagt Owassapian-Vanhonsebrouck.

Bunte statt weiße Bettwäsche

Man habe aber vom letzten Mal gelernt und dieses Mal versucht, alles etwas gemütlicher und wohnlicher zu gestalten. Beispielsweise hat das DRK statt weißer Bettwäsche bunte besorgt. Am 4. Januar sollen die ersten Menschen dann in die Unterkunft in der Katastrophenschutzhalle einziehen.

Zwischenlösung auch in Mainz

Auch in Mainz wird das DRK bald eine Notunterkunft betreiben. Wie die Stadt Mainz mitgeteilt hat, entsteht auf dem Layenhof in Mainz-Finthen eine Container-Wohnanlage für geflüchtete Menschen mit rund 100 Plätzen. Diese Anlage sei ebenfalls als zeitlich begrenzte Lösung geplant, bis ein Wohngebäude aus Holz in unmittelbarer Nachbarschaft fertig errichtet wurde.