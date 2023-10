Bad Kreuznacher Sagenheld hat wieder Arm und Schwert

per Mail teilen

Das Denkmal von Michel Mort in Bad Kreuznach hat wieder Arm und Schwert zurück. Die Skulptur des Sagenheldes wird häufig Opfer von Vandalismus.

Im Juli hatten Unbekannte dem Denkmal erneut Arm und Schwert abgeschlagen und gestohlen. Jetzt ist beides wieder da. Die Skulptur wurde im Auftrag der Stadt repariert.

Schwert der Skulptur ist beliebte Trophäe

Der Bad Kreuznacher Altstadtverein hat die Reparatur der Skulptur finanziell unterstützt. Er hatte vor acht Jahren auch die Generalsanierung des Denkmals bezahlt.

Damals wurde das Metallschwert durch ein Schwert aus Kunstharz ersetzt. Damit, so hatte man gehofft, sollte das Schwert für Trophäenjäger weniger attraktiv sein. Die Skulptur wurde aber seither bereits drei Mal beschädigt.

Sagenhafter Metzgermeister aus Bad Kreuznach

Der Sage nach soll der Bad Kreuznacher Metzgermeister Michel Mort im Jahr 1279 dem Grafen Johann I. von Sponheim das Leben gerettet haben. In der Schlacht von Sprendlingen hat Mort demnach an der Spitze der Kreuznacher Metzgerzunft gekämpft und dem Grafen die Flucht ermöglicht. Mort selbst starb dabei.

Auf dem Eiermarkt in Bad Kreuznach erinnert das Denkmal an die Legende. Auch eine Gasse in der Stadt ist nach Michel Mort benannt.