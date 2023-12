Unbekannte beschmieren wieder Gebäude in Bad Kreuznach mit Öl

Schon wieder ist ein städtisches Gebäude in Bad Kreuznach mit Motoröl beschmiert worden. Dieses Mal hatten es die Täter auf das Casino abgesehen.

Der große Ölfleck befindet sich in etwa vier Metern Höhe an einer Wand des Casino-Gebäudes. Nach Angaben der Polizei sei unklar, wie das Öl dort hingekommen ist. Möglicherweise hätten der oder die Täter eine Spritzpistole benutzt oder einen mit Öl gefüllten Beutel gegen die Wand geworfen.

Nicht die erste Öl-Attacke auf Gebäude in Bad Kreuznach

Bereits Anfang des Jahres hatten Unbekannte Öl an ein Gebäude geschmiert - und zwar an das neue Rathaus am Kornmarkt. Im April dann kam es zu einer weiteren Sachbeschädigung mit Öl, und zwar an einem Verwaltungsgebäude in der Innenstadt. Außerdem wurden das Stadthaus und ein Dienstwagen der Stadt beschmiert. Damals nutzten die Täter auch Motoröl.

Polizei Bad Kreuznach bittet um Mithilfe

Allein am Stadthaus sei ein Schaden von mehr als 5.000 Euro entstanden. Diesmal dürfte es laut Stadt teurer werden, auch weil das Casinogebäude denkmalgeschützt ist und einen besonderen Anstrich hat. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Es sei bei solcher Art von Sachbeschädigungen meist schwer, die Täter zu finden.