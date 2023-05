Mainz will sich als Cannabis-Modellregion bewerben

Die Stadt Mainz will bei der Legalisierung von Cannabis vorangehen. Am Nachmittag hat der Stadtrat der Bewerbung als Modellregion grundsätzlich zugestimmt.

Der Antrag war von der Ampelkoalition aus Grünen, SPD und FDP eingebracht worden. Damit soll erreicht werden, dass in Mainz kontrolliert Cannabis an Erwachsene verkauft werden darf. Auch die Fraktion der Linken hatte sich dem Antrag angeschlossen.

SPD erhofft sich mehr Jugendschutz, Kritik von der CDU

Mit 33 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen wurde der Antrag angenommen. Dazu gab es drei Enthaltungen, darunter auch die des parteilosen Mainzer Oberbürgermeisters Nino Haase.

Sozialdezernent Eckart Lensch (SPD) hatte im Vorfeld erklärt, er erhoffe sich von diesem Schritt eine Entkriminalisierung und mehr Jugendschutz. Gegner aus den Reihen der CDU sahen das anders und erklärten, man müsse die Kinder schützen, man habe einen gesellschaftlichen Auftrag. Jede legalisierte Droge sei eine Droge zu viel.

Noch kein Gesetzentwurf für Cannabis-Modellregionen

Der heutige Ratsbeschluss bedeutet, dass Mainz sich als Cannabis-Modellregion bewerben wird, sobald die Bundesregierung die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen hat. In den Modellregionen soll es künftig erlaubt sein, die Droge in bestimmten Mengen legal zu verkaufen. Bislang liegt dazu aber noch kein Gesetzesentwurf vor.

Weiteres Thema: Oben-Ohne-Baden in Mainz

Außerdem beschäftigt sich der Stadtrat heute mit einem Antrag der Fraktion aus Piraten und Volt zu mehr Gleichberechtigung in Mainzer Schwimmbädern. Die Fraktion will durchsetzen, dass künftig auch Frauen oberkörperfrei schwimmen dürfen.

Auch in der Stadtverordnetenversammlung in Wiesbaden wird darüber heute diskutiert. Dort hatte sich schon im Vorfeld der Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und Sicherheit dafür ausgesprochen.

Mehr Personal für Mainzer Kitas

Ein weiteres Thema im Mainzer Stadtrat ist heute auch die Personalsituation in den städtischen Kitas. In einem Antrag der Ampel-Koalition aus Grünen, SPD und FPD wird die Stadtverwaltung aufgefordert, mehr Verwaltungsfachkräfte einzustellen, die das pädagogische Personal in den Kitas entlasten sollen.

Auch die Anzahl an Kita-Hilfskräften, also ungelernten Fachkräften, und Springern soll, wenn möglich aufgestockt werden. Die Ampel-Koalition beantragt außerdem, dass in Mainz ein Wohnheim für Azubis gebaut werden soll. Bezahlbarer Wohnraum könne dabei helfen, Fachkräfte an die Stadt zu binden, heißt es in dem Antrag.

Gutenberg-Museum will seltenes Blockbuch

Die Stadtratsmitglieder entscheiden außerdem darüber, ob das Gutenberg-Museum ein seltenes Buch kaufen kann. Es geht um ein Bibel aus dem 15. Jahrhundert, die rund zwei Millionen Euro kosten soll, wobei gut die Hälfte bereits durch Zuschüsse abgedeckt wäre.

Es handelt sich um ein sogenanntes Blockbuch. Dabei wurden früher ganze Seiten mit Bild und Text aus einer Holztafel geschnitten und dann gedruckt. Es war quasi eine Alternative zu Gutenbergs Druck mit beweglichen Buchstaben.

Diese seltene Bibel aus dem 15. Jahrhundert will das Gutenberg-Museum in Mainz kaufen. Pressestelle Stadt Mainz

Eine Stadtsprecherin sagte dem SWR: "Wenn ein Museum von Weltrang, wie das Gutenberg-Museum, die Chance hat, so ein besonderes Werk zu erwerben, muss man diese nutzen."

Der Kulturausschuss und der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen hatten den Kauf bereits empfohlen. Sollte der Stadtrat zustimmen, könnte das seltene Buch noch im Sommer gekauft werden.

Proteste im Mainzer Stadtrat geplant

Im Vorfeld des Stadtrates soll es einen Protest geben, der sich gegen die Pläne am Biotechcampus an der Saarstraße richtet. Mitglieder des Netzwerkes "Nachhaltige Stadtentwicklung Mainz" wollen dabei 65 Töpfchen mit gekeimter Ackergerste an die Stadtratsmitglieder überreichen.

Die Gerste im Topf soll laut Netzwerk an die 51 Hektar Ackerflächen erinnern, die bei der Entwicklung des Geländes künftig wegfallen könnten.

Außerdem hat der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Mainzer City-Carré, Dieter Grünewald angekündigt, heute zusammen mit Mitstreitern in den Stadtrat zu kommen.

Grünewald engagiert sich für verschiedene Themen rund um den Neubrunnenplatz und die Römerpassage in Mainz. Unter anderem bemängelt er die Verschmutzung. Oft würden Passanten ihren Dreck einfach auf die Straße werfen, es gebe viel zu wenig Kontrollen. Das Ordnungsamt der Stadt müsse das öfter und strenger ahnden.