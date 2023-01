Mainzer Fastnachterin Annalena Boller will OB werden

Anmod:

Wir sind ja gerade mitten in der Fastnachts- bzw. Karnevalkampagne. Überall gibt es Sitzungen mit den dazugehörigen Vorträgen. In Mainz beschäftigt die Menschen aber auch noch ein zweites Thema, nämlich die Wahl zum Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin im Februar. Was liegt da näher, als das auch in einen Fastnachtsvortrag einzubauen. Annalena Boller ist ein junges Talent und die Mainzerin hat sich in ihrem Vortrag jetzt quasi selbst zur Wahl gestellt. SWR-Reporter Stefan Schmelzer hat sich ihre Bewerbungsrede mal angehört: