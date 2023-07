per Mail teilen

André Borsche, plastischer Chirurg bei der Kreuznacher Diakonie, geht in den Ruhestand. Sein weltweiter Einsatz für Menschen mit Fehlbildungen geht aber weiter.

Über André Borsche ist oft zu hören, er sei bekannt wie ein bunter Hund. Er selbst sagt dazu lachend: "Bunt ja, Hund nein". Er trägt gerne bunte Hemden, Tücher oder Bänder. Seine Ausstrahlung und seine Menschlichkeit stecken an. "Das liegt daran, dass ich selbst ein Dankbarkeits- und Glücksgefühl habe", sagt der 68-Jährige. "Und wenn ich lebensbejahend Spaß und Freude geben kann, mache ich das gerne."

Mehr als 5.000 Operationen

Ehrenamtlich hat Borsche nach eigenen Angaben mehr als 5.000 Operationen durchgeführt. Er leitet “Interplast Germany“. Die Ärztinnen und Ärzte der Hilfsorganisation behandeln entstellte Menschen in Entwicklungsländern und Krisengebieten. Oft sind es angeborene Fehlbildungen, aber auch Folgen von Verbrennungen oder Kriegsverletzungen.

"Wir springen auch schon mal in die Luft"

Die Medizinerinnen und Mediziner operieren häufig unter schweren Bedingungen - in Indien, Gambia oder Tansania. Besonders glücklich machen Borsche Operationen, die er zusammen mit den Ärzten vor Ort durchführen kann. "Wir springen schon mal in die Luft, schlagen uns ab oder umarmen uns".

Bad Kreuznach war für Borsche ein Glückstreffer

Besonders schwere Fälle operiert Borsche auch in Bad Kreuznach. Mitte der 1990er Jahre kam er in das Krankenhaus der Kreuznacher Diakonie. 28 Jahre lang leitete er dort die Fachabteilung Plastische Chirurgie. Diese hatte er als eine der ersten in Rheinland-Pfalz mit aufgebaut.

Jetzt geht Borsche in den Ruhestand. Die Kreuznacher Diakonie verabschiedet ihren Chefarzt am Freitag mit einer kleinen Feierstunde. "Ich gehe mit einem weinenden Auge und einem lachenden", sagt er. Die Zusammenarbeit mit dem Diakonie Krankenhaus und seinem Nachfolger gehe ja weiter. Schon im August sollen in Bad Kreuznach wieder zwei Jungen aus Ecuador operiert werden. Die sechs und acht Jahre alten Kinder haben große Geschwülste im Gesicht.

Borsche für Engagement vielfach ausgezeichnet

Für sein großes menschliches Engagement wurde Borsche vielfach geehrt. Unter anderem wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Landesverdienstkreuz ausgezeichnet. Gemeinsam mit seiner Frau erhielt er auch den Kinderschutzpreis. Eva Borsche ist ebenfalls Medizinerin und unterstützt ihren Mann bei seinen Auslandseinsätzen.

Mehr Zeit für die Enkelkinder

Das Ärztepaar hat fünf Kinder und inzwischen sieben Enkelkinder. Mit der großen Familie mehr Zeit zu verbringen, darauf freue er sich jetzt, sagt Borsche – neben seiner Arbeit für Interplast natürlich.