Kündigungen an Heiligabend - ver.di kritisiert Kreuznacher Diakonie

Schon wieder sind in Rheinland-Pfalz Krankenhäuser oder medizinische Fachabteilungen von Schließungen bedroht: In

Adenau soll das St. Josefs-Krankenhaus aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen werden. Und auch in Kirn bangen viele Bürger weiter um ihre Klinik. Bundesgesundheitsminister

Lauterbach (SPD) hat angekündigt, das Krankenhauswesen zu reformieren. Was steckt hinter den Plänen?