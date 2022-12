Verunglückte Autofahrerin stirbt noch an Unfallstelle in Worms

In Worms ist gestern Nachmittag eine Autofahrerin so schwer verunglückt, dass sie gestorben ist. Die Frau war von der Straße abgekommen und mit ihrem Auto in einen Bach gestürzt.

Wie die Polizei mitteilt, konnten die Rettungskräfte der 59-jährigen Wormserin nicht mehr helfen. Die Frau war am Ortsausgang Ibersheim in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, hatte die Mittelinsel überfahren und war in dem angrenzenden Seebach gelandet. Laut Polizei war kein anderer Autofahrer an dem Unfall beteiligt. Die Ermittler vermuten, dass die Frau wegen gesundheitlicher Probleme von der Straße abgekommen war. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Kreisstraße war wegen Unfalls gesperrt

Die Feuerwehr musste das Auto nach eigenen Angaben bergen, da die Gefahr bestand, dass auslaufende Betriebsstoffe in den Bach und von dort aus in den Rhein gelangen könnten. Außerdem sei ein Gutachter hinzugezogen worden.

Wegen des Unfalls war die Kreisstraße am Dienstagnachmittag zwischen den Wormser Stadtteilen Rheindürkheim und Ibersheim in beide Richtungen gesperrt. Auch die Radwege am Straßenrand waren von der Sperrung betroffen.