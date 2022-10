Polizei Mainz sucht Zeugen nach schwerem Unfall auf Rheinhessenstraße

per Mail teilen

Bei dem Unfall waren am Montagmittag vier Menschen zum Teil schwerstverletzt worden. Jetzt sucht die Polizei dringend nach Personen, die den Unfall beobachtet haben.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei hat sich der Unfall vermutlich so abgespielt: Ein 37-jähriger Mann aus Wiesbaden befuhr mit einem blauen Kleintransporter Peugeot Boxer die Rheinhessenstraße in Richtung Ludwig-Erhard-Straße.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er im Bereich der Bushaltestelle "Messe-Ost" auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden silbernen Opel Antara.

Der 78-jährige Fahrer des Opel musste schwerstverletzt von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Ein dem Opel nachfolgender 56-jähriger Motorradfahrer wurde ebenfalls schwerstverletzt. Beide Personen konnten aufgrund ihrer Verletzungen noch nicht zum Unfallhergang befragt werden.

Wer hat den Unfall beobachtet oder war als Ersthelfer tätig?

Die Unfallermittler wollen insbesondere wissen, wer am Montagmittag gegen kurz nach 12 Uhr einen dunkelblauen Peugeot Boxer Kastenwagen, einen silbernen Opel Antara oder ein Motorrad auf der Rheinhessenstraße zwischen Ebersheim und Hechtsheim wahrgenommen hat.

Außerdem suchen sie nach Personen, die den Unfall direkt beobachtet oder sogar als Ersthelfer dabei tätig waren, aber bislang nicht von der Polizei befragt worden sind. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131 654310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.