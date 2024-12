Die Staus im Berufsverkehr am Mainzer Autobahnkreuz sollen noch in diesem Jahr weniger werden. Die Nordbrücke an der A60 wird am Sonntag für den Verkehr freigegeben, heißt es von der zuständigen Autobahn GmbH.

Gute Nachrichten für alle Verkehrsteilnehmer im Großraum Rhein-Main: Am 8. Dezember gibt die Autobahn GmbH die Nordbrücke in Fahrtrichtung Bingen am Autobahnkreuz Mainz-Süd für den Verkehr frei. Der Verkehr auf der A60 sei derzeit noch eingeengt, werde dann aber deutlich reibungsloser laufen, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH auf SWR-Anfrage. Wegen Markierungsarbeiten nochmal kurrzeitige Sperrung Bevor am Sonntag der Verkehr fließen kann, wird es zuvor noch Markierungsarbeiten geben. Dafür wird die A60 in Richtung Bingen von Samstagabend, 20 Uhr, bis Sonntagfrüh, 5 Uhr, gesperrt. Am Mainzer Südkreuz gilt vorerst weiter Tempo 60 Aktuell laufen an den Fahrbahnen noch Asphalt- und Markierungsarbeiten sowie Entwässerungs- und Erdarbeiten. Außerdem werden neue Schutzeinrichtungen aufgebaut. Der Verkehr läuft in dieser Zeit auf beiden Brücken auf den jeweils äußeren Fahrstreifen mit 60 Kilometern pro Stunde. Dem Verkehr stehen in Summe wie bisher fünf Fahrspuren zur Verfügung. Nach Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme kann der Streckenabschnitt dann mit Tempo 100 befahren werden. Zwei Auffahrten am Autobahnkreuz Mainz-Süd erst 2025 fertig Bis auch die beiden Auffahrten am Autobahnkreuz Mainz-Süd wieder genutzt werden können, dauert es aber noch etwas länger. Die seit Jahren gesperrten Rampen auf die A60 in Richtung Frankfurt und Bingen müssen erst wieder hergerichtet werden. Das dauert laut Autobahn GmbH voraussichtlich bis Mitte kommenden Jahres. Seit 2017 wird an den beiden neuen Brücken im Kreuz Mainz-Süd gearbeitet. Unter anderem wegen Baumängeln hatten sich die Arbeiten verzögert. Rheinland-Pfalz SWR Aktuell - der Morgen in Rheinland-Pfalz Jetzt abonnieren: Newsletter mit RLP-Nachrichten am Morgen Noch vor dem Frühstück auf Stand sein? Mit dem neuen Newsletter "SWR Aktuell - der Morgen in Rheinland-Pfalz" landen die Top-News und alles Wichtige für den Tag im Mailpostfach.