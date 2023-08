Brand in Mainz-Kostheim - Gefahrstoff ausgetreten

In Mainz-Kostheim auf der hessischen Rheinseite ist ein Gefahrstoff auf einem Industriegelände ausgetreten. Die Feuerwehr Wiesbaden ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim ist am Montagabend ein Gefahrstoff auf einem Industriegelände ausgetreten. Nach Angaben der Feuerwehr Wiesbaden war in der Papierfabrik Essity ein Brand ausgebrochen. Derzeit laufen die Löscharbeiten. Auch Messfahrzeuge sind weiterhin unterwegs, bislang wurden in der Umgebung aber keine gefährlichen Stoffe nachgewiesen.. Der Wind habe gedreht, hieß es am späten Abend, so dass auch Mainz in die Maßnahmen eingebunden ist.

#Kostheim: Außerhalb des Werksgeländes können die #Messfahrzeuge derzeit keine gefährliche Gaskonzentration feststellen. Der Gefahrstoffaustritt auf dem Werksgelände dauert aber noch an, deshalb bleibt die #Warnung weiterhin bestehen. Die Messfahrzeuge bleiben im Einsatz. ^jh

Die Feuerwehr Wiesbaden und die Werksfeuerwehr sind laut eigenen Angaben mit einem Großaufgebot von 100 Einsatzkräften vor Ort. In einer verbreiteten Warnmeldung hieß es, die Stoffe könnten zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

Mehrere Feuerwehrleute verletzt

Ein Sprecher sagte am späten Abend, bei dem Einsatz am Brandort seien zehn Feuerwehrleute verletzt worden, es handele sich um Reizungen der Augen und Atemwege.

Die Brandmeldeanlage der Fabrik habe gegen 20 Uhr am Montagabend den Alarm ausgelöst, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Wiesbaden dem Hessischen Rundfunk. Neben Papierballen sei auch ein Gefahrstoff in Brand geraten, möglicherweise ein chemisches Bleichmittel. Feuerwehrleute hätten vor Ort entsprechende Gerüche wahrgenommen.

In einer Halle der Papierfabrik Essity in Mainz-Kostheim ist laut Feuerwehr Wiesbaden am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. 5VisionNews

Feuerwehr: Fenster und Türen schließen, Gebiet weiträumig umfahren

Die Feuerwehr rief dazu auf, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren. Anwohner sollen weiterhin Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten. Sie sollen unverzüglich geschlossene Räume aufsuchen und bei Bedarf die Nachbarn über die Warnung informieren.

