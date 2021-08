Bei der Hilfsaktion für die Weingüter an der Ahr hat das Weingut St. Antony aus Nierstein bisher rund 20.000 Kisten mit Wein verkauft. Nach Angaben des Betriebes sind dadurch bereits etwa 1,3 Millionen Euro zusammen gekommen.

Wegen der hohen Nachfrage musste die Aktion in Nierstein Ende Juli bereits nach zwei Tagen vorübergehend gestoppt werden. Jetzt können die Weinkisten wieder bestellt werden. Allein von Montag auf Dienstag sind nach Angaben des Weingutes mehr als 300 neue Bestellungen eingegangen. Rund 200 Helfer waren am Wochenende im Einsatz, um die Flaschen in Kisten zu verpacken.

Über 30.000 weitere Weinkisten für die Ahr

Wie St. Antony-Geschäftsführer Würtz mitteilte, könnten aktuell mehr als 30.000 weitere Weinkisten verkauft werden. Die Aktion soll so lange wie möglich fortgeführt werden. Das Niersteiner Weingut hatte Ende Juli andere Winzer dazu aufgerufen, ihre Weine zu spenden. Die gespendeten Flaschen werden in Überraschungskisten verpackt und verkauft.

Lisa Kecheln, Angestellte im Weingut St. Antony in Nierstein im Kreis Mainz-Bingen, war überwältigt. Was als Idee einiger befreundeter Winzer des Verbandes Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) begann, wurde innerhalb weniger Tage zu einer riesengroßen Hilfsaktion.

Unter dem Hashtag #vonwinzernfürwinzer spendeten Weingüter ihre eigenen Weine. Diese wurden dann für die Winzer an der Ahr verkauft. An der Aktion beteiligen sich unter anderem Winzerinnen und Winzer aus Franken, Baden, dem Rheingau, aus Tirol, Spanien, Griechenland und Südafrika.

Im Weingut St. Antony in Nierstein können Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber sechs gespendete Flaschen für 65 Euro bestellen. Das Geld kommt den Winzern an der Ahr zugute. Verpackt werden die Weine in Nierstein auf dem Weingut. Die Flut hat an der Ahr auch die Weingüter hart getroffen. Allein in den Lagerbeständen wird der Schaden auf etwa 50 Millionen Euro geschätzt.

"Mittlerweile kommen immer mehr Menschen vorbei, die ihre Hilfe beim Packen anbieten. Wir hoffen, dass wir täglich 1.000 Kartons raushauen können

Mit einem Gabelstapler werden in Nierstein Paletten mit Weinkisten aus einem Post-Lkw geladen. SWR S. Steinbrecher

Wegen der Hochwasser-Katastrophe am 14. Juli kämpfen die meisten der 65 Haupterwerbswinzer an der Ahr nun um ihre Existenz. Ebenso betroffen sind die etwa 1.000 Nebenerwerbswinzer, die ihre Trauben in Winzergenossenschaften bringen. Allein der Schaden in den Lagerbeständen wird auf etwa 50 Millionen Euro geschätzt. Das Weinabaugebiet Ahr ist das nördlichste in Rheinland-Pfalz. Es ist vor allem für Rotweine bekannt - beliebteste Rebsorte ist der Spätburgunder.