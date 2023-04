In der Gemeinde Altenbamberg in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach fehlen Feuerwehrleute. Bürgerinnen und Bürger könnten jetzt dazu verpflichtet werden.

Marc Ullrich, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Bad Kreuznach, ist nicht glücklich, denn Altenbamberg steht kurz vor der Einführung einer Pflichtfeuerwehr.

Das Problem: Seit über 13 Jahren versucht die Gemeinde, Freiwillige für den Dienst bei der Feuerwehr zu gewinnen, bislang ohne Erfolg. Derzeit gibt es nur fünf Aktive bei der Freiwilligen Feuerwehr im Ort, der knapp 800 Einwohner hat. Jetzt muss die Verwaltung den nächsten Schritt gehen, um den Brandschutz und die Sicherheit in Altenbamberg zu gewährleisten, sagt Ullrich. Denn die Feuerwehren aus den Nachbardörfern schaffen es nicht in einem Notfall innerhalb von acht Minuten in Altenbamberg zu sein. Die Gemeinde brauche eine eigene Feuerwehr, so Ullrich.

"Das ist sehr bedauerlich! Mir wäre es auch lieber, wenn das Problem anders gelöst werden könnte."

Deshalb kann es jetzt zur Zwangsverpflichtung von Bürgerinnen und Bürgern kommen. "Mir wäre es auch lieber, wenn das Problem anders gelöst werden könnte, aber es geht darum, die Bewohnerinnen und Bewohner im Ort zu schützen, zu retten und für erste Hilfe zu sorgen", so der VG-Bürgermeister. Natürlich sei die Verpflichtung ein strenges Procedere, aber die Sicherheit aller gehe vor.

Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Altenbamberg wirkt verwaist, derzeit gibt es nur fünf aktive Feuerwehrleute. SWR

Mindestens zehn Freiwillige werden in Altenbamberg gebraucht

Am Dienstagabend gab es bereits eine Bürgerversammlung zu dem Thema, etwa 200 Einwohnerinnen und Einwohner im Alter zwischen 18 und 45 Jahren waren eingeladen. Sie sollten laut Ullrich für das Ehrenamt bei der Feuerwehr begeistert werden. 10 bis 15 Personen müssten gefunden werden, um eine Zwangsverpflichtung zu vermeiden, so Ullrich. Aber es habe nicht genug Rückmeldungen gegeben.

Bürger werden zu Einzelgesprächen vorgeladen

Ganz hat Ullrich die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben. Die Verwaltung wolle jetzt etwa 200 Bürgerinnen und Bürgern zu Einzelgesprächen vorladen, um doch noch Freiwillige für den Feuerwehrdienst zu finden. Sollte das auch nicht funktionieren, werde dann entschieden, wer den Dienst bei der Feuerwehr antreten muss.

Altenbamberg stand bereits vor vier Jahren einmal kurz davor, Bürgerinnen und Bürger zur Feuerwehr zu verpflichten. Damals fanden sich ein paar Freiwillige.