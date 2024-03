per Mail teilen

Der Streik der Busfahrer im privaten Omnibusgewerbe dauert bis Sonntag an. Am Donnerstag wollen die Streikenden vor dem Finanzministierium demonstrieren. Der Ver.di-Gewerkschaftssprecher, Marko Bärschneider, sagte, das Land halte sich nicht an den Rheinland-Pfalz-Index. Diese Vereinbarung sollte schon seit drei Jahren eingeführt werden. Sie sollte unter anderem Zuschüsse für den öffentlichen Personennahverkehr sicherstellen.