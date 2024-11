per Mail teilen

Am ersten Dezember startet die Adventszeit. Parallel dazu finden am Wochenende in der Pfalz einige kleine Advents- und Weihnachtsmärkte statt. Hier finden Sie eine Auswahl.

In der Vorder- und Südpfalz haben schon einige bekannte Weihnachtsmärkte begonnen. In der Pfalz gibt es aber noch viele kleinere Weihnachtsmärkte und Adventsmärkte, die nur am ersten Adventswochenende besucht werden können.

In Billigheim-Ingenheim startet am Samstag (30.11.) das Billigheimer Adventskränzel. Wie die Verbandsgemeinde auf ihrer Homepage mitteilt, gibt es zahlreiche Kunsthandwerker, Aussteller und Vereine auf dem Marktplatz. Der Weihnachtsmarkt findet rund um den Weihnachtsbaum statt.

Der offizielle Start ist um 17:30 Uhr. Für Sonntag ist gegen 16 Uhr die Musikkapelle Göcklingen angekündigt. Und auch der Nikolaus wird da sein. Das Billigheimer Adventskränzel endet am Sonntag (01.12.) um 20 Uhr.

Am Samstag (30.11.) und am Sonntag (01.12.) gibt es im südpfälzischen Edenkoben den Edekowwener Nikolausmarkt. Er erstreckt sich rund um den Lederstrumpfbrunnen am Goldenen Eck. Wie die Pfalztouristik auf ihrer Homepage mitteilt, beginnt der Nikolausmarkt um 16 Uhr.

Im Kurpfalzsaal wird es der Stadt Edenkoben zufolge eine kunsthandwerkliche Ausstellung geben - mit Lederkunstartikeln, Schmuckarbeiten und Kaligrafie. Es gibt in Edenkoben auch eine Schlittschuhbahn. Die steht dieses Jahr am Tennisplatz in der Villastraße.

Der 29. Gommersheimer Weihnachtsmarkt bietet am ersten Adventswochenende auf dem Dorfplatz in traditionellen Holzhäuschen leckere Speisen, Glühwein, Kinderpunsch, Kunsthandwerk und Unterhaltung auf einer kleinen Bühne. Unter anderem singt dort der Gospelchor "Vocal Sprit".

Am Sonntag schaut der Nikolaus schon mal vorbei. Los geht es am Samstag, den 30.11., ab 16.00 Uhr. Am Sonntag beginnt der Weihnachtsmarkt ab 14.00 Uhr.

Der Grünstadter Weihnachtsmarkt beim Alten Rathaus ist wunderbar beleuchtet. Es gibt dort zahlreiche Buden, in denen Bastelarbeiten und Handwerkskunst angeboten werden.

Die Essensangebote sind sehr vielseitig - von der klassischen Bratwurst über Suppen und Dampfnudeln bis hin zu vegetarischen und veganen Spezialitäten aus Syrien, Armenien und Ägypten.

Der Weihnachtsmarkt öffnet an den ersten drei Adventswochenenden jeweils freitags von 16 bis 20 Uhr, samstags von 11 bis 20 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt am Marktplatz in Haßloch. Pressestelle Gemeindeverwaltung Haßloch

Bereits am Freitagabend hüllen wieder tausende Lichter die Buden und kleinen Fahrgeschäfte rund um das Rathaus in Haßloch in weihnachtlichen Glanz. Auf dem Weihnachtsmarkt der 1.000 Lichter gibt es an allen vier Adventswochenenden ein Bühnenprogramm, das die drei Kitas im Ort gestalten.

Am 8. Dezember kommt der Nikolaus zu Besuch, um kleine Geschenke zu verteilen. Als Highlight empfiehlt die Gemeinde einen Besuch der Waldweihnacht in einer Jurte. Dort können die Gäste auch an einer Feuerstelle im Freien traditionell Stockbrot rösten.

Der Haßlocher Weihnachtsmarkt hat an den vier Adventswochenenden geöffnet, immer freitags von 17:00 bis 21:00 Uhr, samstags von 16:00 bis 21:00 Uhr und sonntags von 14:00 bis 21:00 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt am Marktplatz in Haßloch. Pressestelle Gemeindeverwaltung Haßloch

Der Herxheimer Adventsmarkt ist bereits am Start mit traditionellen Winterleckereien und viel Kunsthandwerk für alle, die auf der Suche nach individuellen Weihnachtsgeschenken sind.

Im Haus der Begegnung gibt es am Freitag- und Samstagabend eine Bildmeditation zur Geschichte und Mystik des Speyerer Doms.

Und am Sonntagnachmittag sind dort alle Spielbegeisterte von 2 - 99 Jahren zu einem Spielnachmittag eingeladen. Auch viel Live-Musik mit Musikvereinen und Chören bietet der Adventsmarkt noch bis Sonntag, 1. Dezember.

Die Ortsgemeinde Maikammer veranstaltet am 1. Adventswochenende erstmals ihren Weihnachtszauber - im Hof der Vinothek und in der oberen Marktstraße. Vereine und die Kita aus Maikammer sorgen für winterliche Speisen und Getränke. Außerdem gibt es Kunsthandwerk zu kaufen.

An beiden Tagen können die Besucher einer Geschichtenerzählerin zuhören und für die Kleinen gibt es Liedergeschichten zum Mitmachen. Der erste Maikammer´s Weihnachtszauber hat am 30.11. ab 15.00 Uhr und am 01.12. ab 14.00 Uhr geöffnet.

Hambacher Christkindlmarkt: An den ersten zwei Adventswochenenden findet der Hambacher Christkindlmarkt statt. Kunsthandwerker aus der Region, Anbieter von Geschenkideen und Spezialitäten warten in den Räumen im "Alten Rathaus", im Herr'schen Hof und am Rathausplatz - vom 30.11. bis 1.12. und vom 7.12. bis 8.12.

Haarder Adventszauber: Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt am 1. Adventswochenende auf dem weihnachtlich geschmückten Dorfplatz in Neustadt-Haardt. Es gibt Essensständen, Glühwein, Kinderpunsch, Haardter Weine, Handwerkskunst und vorweihnachtliche Musik. Vom 30.11. bis 01.12.

Diedesfelder Weihnachtszauber: Weihnachtliche Leckereien, Glühwein, Tombola und verschiedene Musikbeiträge erwarten die Besucher rund um die Kirche und der Remigiusstraße, vom 29.11. bis 01.12.

Der Martinusmarkt im südpfälzischen Ottersheim. Ortsgemeinde Ottersheim

Der Salomea Christkindlmarkt im Schulhof in Oberotterbach wird von den Vereine im Ort gestaltet. Da gibt es beispielsweise das Landfrauencafé, Waffeln vom Turnverein, Bratwurt vom Chor, selbstgemachte Crèpes, Rebknorzenspieße, Flammkuchen und Flammlachs.

Im Schulhaus steigt eine große Tombola. Für Familien wird vieles geboten, vom Ponyreiten am Sonntagnachmittag über einen Spielzeugbasar bis hin zum Lebkuchenschmücken. Am Sonntag ab 18 Uhr werden wieder Tannenbäume versteigert. Los geht es am Samstag um 14 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr.

Der Martinusmarkt im südpfälzischen Ottersheim. Ortsgemeinde Ottersheim

Der Martinusmarkt in Ottersheim auf dem Dorfplatz bietet an diesem Wochenende viel Kunsthandwerk, aber auch tolle Weihnachtsgeschenke wie Gebäck, Pralinen und erlesene Essige und Öle.

Im Bürgerhaus können weitere Stände besucht werden. Dort gibt es auch Kaffee und Kuchen. Und natürlich macht der Nikolaus auf dem Martinusmarkt Stippvisite mit einem Sack voller Geschenke.

Der Markt wird am Samstag, 30. Dezember, um 17 Uhr eröffnet. Am Sonntag, 1. Dezember, ist der Markt bereits ab 12 Uhr geöffnet.

Der "Anneresl-Markt" in Rheinzabern ist am ersten Adventswochenende rund um die St. Michaelskirche. Entlang des Rundweges durch den Pfarrgarten sorgen die Holzhäuschen der Aussteller hier für einen besonderen Flair.

Dazu gibt es noch weitere Stände - etwa im Museumsgarten und im Rathaushof mit einer großen Auswahl an Speisen, Kunsthandwerk, Live-Musik sowie Kunst- und Kulturausstellungen im Rathaus und im Kleinem Kulturzentrum. Besonders ist dieser Markt mit seiner familiären Atmosphäre auch durch die historische Figur des "Anneresl".

Dieser "Nikolaus der armen Leute" verteilt wie in der Nachkriegszeit Äpfel und Nüsse an die Kinder und erschrickt die Bösewichte mit seinem Kettengerassel. Los geht es am Freitag um 15:30 Uhr. Der Markt endet am Sonntagabend mit einer großen Abschlussparty.

Ebenfalls am Freitag beginnt der romantische Engelsmarkt am Deutschen Weintor. Ausgewählte Kunsthandwerker bieten im Innenhof des Weintors handgemachte Weihnachtsgeschenke an, darunter Modeschmuck, Keramik, Schnitzereien, Lampen, Taschen, Kerzen und weitere Geschenkartikel.

Die bekannte Motorradgruppe Riding Santas macht dieses Jahr auch Station auf dem Engelsmarkt, um für das Kinderhospiz Sterntaler zu sammeln. Der Engelsmarkt ist bis zum 8. Dezember geöffnet, an den Wochenenden von 12 bis 20 Uhr und von Montag bis Donnerstag ab 17 Uhr bis 20 Uhr.