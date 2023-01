Frankenthal: Prozess um versuchten Totschlag startet

Wegen versuchten Totschlags muss sich nun ein Mann aus Ludwigshafen vor dem Frankenthaler Landgericht verantworten. Er soll zusammen mit einer jungen Frau im März 2021 in Ludwigshafen mit einem Messer ein männliches Opfer angegriffen haben.

Laut Anklage war die damals 19-jährige Frau mit dem Messer zunächst an das Opfer herangetreten und hatte dem damals 20-jährigen Mann ein sogenanntes Einhandmesser an den Hals gehalten. Im weiteren Verlauf des Angriffs soll der 25-jährige Angeklagte dann dem Opfer in den Rücken gestochen haben. Dabei wurde der 20-jährige nach Gerichtsangaben lebensgefährlich verletzt und konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. Bereits am Tag vor der Tat sei es zu einem Streit zwischen den Männern gekommen. Dabei soll der Angeklagte das Opfer beleidigt und geschlagen haben. Die Angeklagten sind laut Gericht mehrfach vorbestraft und schweigen zu den Vorwürfen.