Unfall bei Hettenleidelheim: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall auf der Umgehungsstraße von Hettenleidelheim (Kreis Bad Dürkheim) sind gestern eine Frau und ein Kind schwer verletzt worden. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt.

Wie die Polizei mitteilt, war der 61-jährige Fahrer eines Audi am späten Mittwochnachmittag auf der B47, die an Hettenleidelheim vorbeiführt, aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Genau in diesem Moment kam ihm ein Opel Corsa entgegen. Das Fahrzeug war mit drei Personen besetzt, darunter auch ein 11-jähriges Kind. Die beiden Autos stießen frontal zusammen. An der Unfallstellte ist Tempo 70 erlaubt. Sowohl das Kind, als auch die 31-jährige Beifahrerin des Corsafahrers wurden schwer verletzt. Sie kamen in nahegelegene Krankenhäuser.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz, auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Die B47 in Hettenleidelheim war drei Stunden lang bis in den Abend gesperrt. Zur Untersuchung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet. Beide Fahrer blieben nach Angaben eines Polizeisprechers unverletzt. Auch wiesen beide keine Anzeichen auf Alkohol-, Drogen- oder Medikamente-Konsum auf. Den Schaden schätzt die Polizei auf 17.000.