Schwerer Unfall auf der B271 bei Forst gibt Rätsel auf

Die Polizei untersucht einen ungewöhnlichen Unfall auf der B271 bei Forst (Kreis Bad Dürkheim). Offenbar war eine Frau beim Linksabbiegen in ein wartendes Auto gerast.

Wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte, seien auch die eingesetzen Polizeibeamten verblüfft gewesen und hätten sich gefragt, wie es zu diesem schweren Unfall am Mittwochnachmittag kommen konnte. An der Einmündung der B271 zur Recyclinganlage "Auf der Mirrhe" bei Forst wollte demnach eine 77-jährige Autofahrerin rechts abbiegen. Laut Polizeisprecher musste sie dort anhalten. Eine 64-jährige Frau muss mit hohem Tempo links abgebogen und mit ihrem Auto in das stehende Fahrzeug geprallt sein. Beide Frauen wurden in ihren Autos eingeklemmt und schwer verletzt.

Bei dem Unfall wurden beide Autos total zerstört. Polizei

Luftbilder zur Aufklärung der Unfallursache

Die Unfallaufnahme dauerte laut Polizei rund fünf Stunden. Ein Gutachter fertigte Fotos an - auch Luftbilder mit einer Drohne. Die beiden Frauen konnten bislang zum Unfallhergang nicht befragt werden. Warum die 64-jährige beim Abbiegen so schnell fuhr oder wo die 77-jährige gehalten hatte, muss der Gutachter jetzt herausfinden. Es gibt bislang keine Anzeichen, dass eine der Autofahrerinnen alkoholisiert war. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro. Die B271 war in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, bis die Untersuchungen abgeschlossen waren. Die Feuerwehr Deidesheim war mit zahlreichen Kräften im Einsatz.