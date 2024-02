Ein seltener Gast: Der 29. Februar in der Pfalz

Wir haben in Landau gefragt, was der 29. Februar für die Menschen hier bedeutet. Und was sie mit dem zusätzlichen geschenkten Tag so machen.

Heute ist der 29. Februar. Ein Datum, das wir nur alle vier Jahre im Kalender sehen. Den zusätzliche „geschenkten“ Tag im sogenannten Schaltjahr gibt es allerdings aus einem guten Grund: Die Sonne benötigt nicht exakt 365 Tage, um die Erde zu umrunden, sondern 365,2422. Nach vier Jahren entsteht durch diese Stunden quasi ein weiterer Tag, der berücksichtigt werden muss, damit unser gregorianischer Kalender weiterhin zu den vier Jahreszeiten passt. Für manche Menschen hat dieser Tag eine besondere Bedeutung, vor allem für diejenigen, die an einem 29. Februar geboren wurden. Diese mussten die vergangenen drei Jahre immer am ersten März feiern und können heute mal wieder ihren „richtigen“ Geburtstag feiern.