2024 war auch in der Vorder- und Südpfalz ein ereignisreiches Jahr. Die Online-Redaktion von SWR Aktuell Ludwigshafen zeigt hier, welche Themen die Menschen besonders bewegt haben.

Das sind die fünf Themen, die Sie bei SWR Aktuell Ludwigshafen am meisten abgerufen haben, entweder in der App und auf unserer SWR Aktuell Seite im Internet oder auch über Suchmaschinen: Eine Panne bei der Deutschen Bahn, Einbrecher, die eine Bewohnerin stundenlang in ihrer Gewalt halten und schwer verletzen, Warnstreiks im Busverkehr und noch dazu Schnee auf den Straßen, eine Explosion auf dem Gelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen und eine Lehrerin, die wegen rechtsextremer Parolen ihren Beamtenstatus verliert. Aber nun im Einzelnen.

Top 1 bei SWR Aktuell Ludwigshafen: ICE-Panne im Sommer

Diesen Artikel haben 246.091 Menschen gelesen: In der Nacht vom 18. auf den 19. Juli musste ein ICE in Richtung Stuttgart mit 186 Passagieren am Bahnhof in Ludwigshafen-Mitte evakuiert werden.

Der Grund: Eine Oberleitung war gerissen und auf den Zug gefallen, laut Deutscher Bahn wohl wegen Materialermüdung, also weil die Oberleitung alt und verschlissen war. Die Evakuierung dauerte mehrere Stunden.

Top 2: Frau in Ludwigshafen von Einbrechern erheblich verletzt

Dieses Verbrechen beschäftigt die Menschen in der Region aktuell und ist bisher rund 130.000 Mal aufgerufen worden. Viele Fragen sind noch offen. Nur so viel ist bekannt: Eine Frau, die im Hemshof in der Nähe der Apostelkirche wohnt, hatte in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 2 Uhr zwei Einbrecher in ihrer Wohnung überrascht.

Sie befand sich etwa vier Stunden lang in der Gewalt der Männer und wurde dabei schwer verletzt. Danach musste sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Männer erbeuteten laut Polizei den Schmuck und das Auto der Frau. Sie sind weiter auf der Flucht. Die Polizei will aus ermittlungstaktischen Gründen und auch, um die Frau zu schützen, keine weiteren Details bekannt geben. Sie bittet weiter um Zeugenhinweise.

Top 3: Warnstreiks und Winterausfälle im Busverkehr

Nun ist ein Zeitsprung zum Jahresanfang angesagt. Mitte Januar haben sich mehr als 127.000 Menschen für das Chaos interessiert, das ein Warnstreik im Busverkehr in der Süd- und Vorderpfalz ausgelöst hatte.

Von dem Streik waren Tausende von Schülerinnen und Schüler etwa in Germersheim, Neustadt, Speyer und im Rhein-Pfalz-Kreis betroffen. Dazu kamen dann auch noch Schneefälle, die vor allem in der Südpfalz dafür sorgten, dass weitere Busse ausfielen.

Top 4: Explosion bei BASF mit 18 Verletzten

Jetzt sind wir wieder im Juli 2024. Mehr als 124.000 Menschen wollten wissen, was da geschehen ist: Am 29.7. kam es zu einer Explosion und einem Brand auf dem Gelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen. Wie sich herausstellte, war im Werksteil Süd in Ludwigshafen ein Lösungsmittel ausgelaufen. Dadurch wurde eine Kettenreaktion ausgelöst.

Erst kam es zu einer Explosion und daraufhin zu einem Brand. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. 18 Menschen wurde bei dem Brand leicht verletzt, darunter sieben Feuerwehrleute. Wegen Einsturzgefahr der betroffenen Anlage haben die sich die Untersuchungen zur Ursache der Explosion hingezogen. Bis heute ist noch nicht offiziell geklärt, warum das Lösungsmittel ausgelaufen ist und wie genau es zu der Kettenreaktion kommen konnte.

Top 5: Lehrerin aus Landau verliert wegen rechtsextremer Aussagen Beamtenstatus

Fast 121.000 Menschen haben sich im Juni 2024 für ein wegweisendes Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Koblenz interessiert. Demnach wurde einer ehemaligen Förderschullehrerin aus Landau der Beamtenstatus entzogen. Das oberste Verwaltungsgericht in Rheinland-Pfalz bestätigte damit das erstinstanzliche Urteil des Verwaltungsgerichts Trier.

Beide Gerichtsinstanzen sahen es auch aufgrund mehrerer Mitschnitte per Video als erwiesen an, dass sich die Lehrerin seit März 2018 bei mehreren Demonstrationen, unter anderem in Kandel (Kreis Germersheim), Landau, Solingen und Berlin fremdenfeindlich und rechtsextremistisch geäußert hatte.

Die Schulbehörde des Landes, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, hatte bereits im Jahr 2020 ein Disziplinarverfahren gegen die Lehrerin eingeleitet. Damit reagierte die Behörde auch auf die Proteste von Eltern, die verhindern wollten, dass die offenbar rechtsextrem gesinnte Lehrerin ihre Kinder unterrichtet.