Die heiße Spur eines Verbrechens reicht offenbar von Sachsen bis in die Pfalz: Am Montag haben Spezialkräfte der Polizei in Rülzheim einen Mann festgenommen. Er soll einen Arzt aus Sachsen umgebracht haben.

Wie die Staatsanwaltschaft im sächsischen Chemnitz mitteilte, soll der 62-Jährige vergangenen Monat gemeinsam mit einer Bekannten einen Kardiologen aus Chemnitz getötet haben. Die Tat soll in der Nacht zum 10. März in der Wohnung des Arztes passiert sein. Aus dem Ergebnis der Spurenauswertung und den bisherigen Ermittlungen ergebe sich ein dringender Tatverdacht. Die beschuldigte Frau war laut Staatsanwaltschaft bereits am Sonntag in Sachsen festgenommen worden. Der beschuldigte 62-Jährige dann einen Tag später im südpfälzischen Rülzheim (Kreis Germersheim). Festnahme in Rülzheim: Verdacht auf Totschlag Beide Tatverdächtige sitzen nun wegen Verdachts auf gemeinschaftlichen Totschlag in Untersuchungshaft. Bislang haben sie sich laut Staatsanwaltschaft nicht zu den Vorwürfen geäußert. Zu den Todesumständen und zum Tatmotiv gab die Behörde aufgrund der laufenden Ermittlungen noch nichts bekannt.