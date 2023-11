Seit über einem Jahr in der Pfalz

Die Flüchtlingssituation in Deutschland ist eines der meistdiskutiertesten Themen überhaupt...und viel komplexer, als man manchmal den Eindruck haben könnte, wenn man sich diese Diskussionen anhört. Der krieg in der Ukraine geht seit mittlerweile einem Jahr und acht Monaten. Der SWR hat von Anfang an Menschen begleitet, die aus diesem Krieg geflohen sind. Eine davon: Halyna Ovsianikova, die in der Pfalz - in Minfeld - als Kindergärtnerin arbeitet. Vor genau einem Jahr haben wir sie zum ersten mal besucht, nun hat sich SWR Reporter Thilo Eickhoff erneut auf den Weg gemacht. Eine Geschichte, die uns etwas über die Schwierigkeiten erzählen kann, wenn es um die Flüchtlingssituation geht, aber auch über die Chancen: