Bleibt die Sicherungsverwahrung für einen verurteilten Mörder aus Ludwigshafen bestehen? Im Februar beginnt ein Revisionsprozess am Landgericht Frankenthal. Es geht um einen Doppelmord an zwei Unternehmern vor sechs Jahren.

Der Revisionsprozess um den Doppelmord an den zwei Unternehmern beginnt am 13. Februar am Landgericht Frankenthal. Der Termin wurde jetzt vom Landgericht bekannt gegeben. Bei der Verhandlung wird es aber nur um einen von insgesamt drei Tätern aus Ludwigshafen gehen.

Bei dem Fall geht es um den Mord an zwei Unternehmern aus der Region. Eine Mittäterin hatte Ende im November 2016 einen wohlhabenden Unternehmer aus Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) und im Januar 2017 einen weiteren Unternehmer aus Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) in einen Hinterhalt gelockt. Beide Männer wurden in einer Halle in Mannheim zunächst festgehalten, ihre Familien erpresst und die beiden Opfer schließlich erdrosselt.

Das Gericht verhängte 2018 Sicherungsverwahrung für den Haupttäter SWR

Bundesgerichtshof hatte Urteil in Teilen aufgehoben

Alle drei Täter - die Frau und zwei Männer - waren 2018 zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Das Landgericht Frankenthal hatte für den Haupttäter auch eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Der Mann legte allerdings Revision ein. Der Bundesgerichtshof (BHG) hatte bereits im März 2020 entschieden, dass die lebenslange Haftstrafe bestehen bleibt, aber erneut über die Sicherungsverwahrung entschieden werden muss. Alle drei Täter verbüßen zurzeit ihre Haftstrafen.

Revisionsprozess von Komplizin erfolglos

Auch die Komplizin der beiden Männer hatte Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof hatte verfügt, dass das Landgericht Frankenthal auch ihren Fall neu verhandeln muss. Sie wurde im April 2021 erneut zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Das Trio hatte damals bei den Erpressungen knapp eine Million Euro erbeutet. Die Leichen der Opfer wurden in Ludwigshafen und in Bad Dürkheim gefunden. Der Fall hatte für großes Aufsehen gesorgt.