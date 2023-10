In Neustadt soll es am Wochenende einen neuen Rekord fürs Guinessbuch geben. Ein Händler für Landmaschinen im Weinbau hat ein Treffen und eine Parade mit rund 100 Traubenvollerntern geplant.

Es soll das "weltweit größte Traubenvollernter-Treffen" werden. Der Start ist für Samstag in Neustadt geplant. Dieses Treffen mit den selbstfahrenden Erntemaschinen soll auch im Guinessbuch der Rekorde verewigt werden. Die Technikzentrum Klein GmbH in Neustadt hat die Besitzer solcher Maschinen zu der Aktion eingeladen. Die Traubenvollernter sollen in einer langen Parade von einem Gewerbegebiet in Neustadt Süd durchs Stadtgebiet von Neustadt fahren.

Vollernter meist aus der Umgebung von Neustadt

Für die Anmeldung war es egal, welcher Marke der Traubenvollernter angehört. Nach Angaben der Veranstalter werden rund 100 Ernter aus der Umgebung von Neustadt erwartet. Aus weiteren Entfernungen werden wohl kaum Maschinen teilnehmen, weil die Fahrzeuge maximal 40 km/h fahren können. Für alle, die mitmachen, wird kostenlos Verpflegung angeboten. Für alle Schaulustigen gibt es ein Angebot an einem Essens- und Getränkestand - von Bratwurst über Steakbrötchen bis Käsespätzle, von Wein bis Guinnessbier.