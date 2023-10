Weinernte in RLP mengenmäßig nur im Durchschnitt

Fäulnis, Hagel und hohe Temperaturen während der Lese – alle Trauben zur gleichen Zeit reif. Das war ein schwieriger Herbst für die Winzer. Und die Entwicklung hat frühere – sehr optimistische Schätzungen – Lügen gestraft. Am Ende konnten auch viele faule Trauben nicht verwertet werden. Vom sonnigen, trockenen Spätherbst konnten vor allem einzelne Spitzenweine später Sorten wie Riesling in weniger heißen Lagen profitieren. An der Ahr wurde zwar 13% weniger Menge als im starken Vorjahr eingefahren, aber geringfügig mehr als im langjährigen Durchschnitt. Genau im Schnitt liegen die mit Abstand größten Gebiete Rheinhessen und Pfalz. Eher überdurchschnittliche Mengen-Ergebnisse gab es an Mittelrhein und Nahe. Das Deutsche Weininstitut hob die Bedeutung moderner Technik in solchen Jahren hervor. Vollernter und moderne Keltern hätten die Turbo-Lese überhaupt erst möglich gemacht und damit weitere Ausfälle durch Fäulnis verhindert.