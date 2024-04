Hass-Schmierereien in Obrigheim – Polizei ermittelt

In der Nacht auf Samstag wurden in Obrigheim (Kreis Bad Dürkheim) Plakate und Aufkleber voller Hass und Hetze angebracht. Die Polizei glaubt, das könnte mit einer Veranstaltung in der Gemeindehalle zusammenhängen.

Die Polizei will nicht ins Detail gehen, was für Botschaften es waren, die da in der Nacht zum Samstag entlang der Hauptstraße angebracht wurden. Sie spricht nur von "Plakaten und Aufklebern mit rassistischem und sexistischem Gedankengut". Außerdem sei die Gemeindehalle beschmiert worden. Der Schriftzug "Nieder mit dem Genderwahn" war am Samstagvormittag noch deutlich zu erkennen. Die Polizei glaubt, das könnte mit einer Veranstaltung zusammenhängen, die dort am Abend über die Bühne ging: "Ein Abend voller Travestie", präsentiert von der Gemeinde Obrigheim.

Der Tanzsaal "Rosengarten" der Gemeinde Obrigheim: Zu erkennen ist auch das Kürzel "JN" im Vordergrund Gemeinde Obrigheim

Landfrauen gegen Hassbotschaften: 1 zu 0

Dass von den Schmierereien dann am Abend dann schon nichts mehr zu sehen war, geht auf das Konto von Achim Mielisch: Der SPD-Mann ist Beigeordneter in der Gemeinde Obrigheim, zuständig für den Bereich Kultur und damit der Veranstalter des "Abends voller Travestie".

Als er am Samstagmorgen von dem Vorfall gehört hat, ist er mit einigen Helferinnen von den Landfrauen zur Halle gezogen, bewaffnet mit Eimer und Putzlappen. "Nach zwei Stunden war alles wieder sauber", so Mielisch: "Nächstes Mal sollten die vernünftige Farbe nehmen. Aber ich glaube ohnehin nicht, dass die mit viel Intelligenz gesegnet sind."

Waren es die "Jungen Nationalisten"?

Weil bei den Schmiereien mehrfach das Abkürzung "JN" auftaucht, geht Mielisch davon aus, dass die "Jungen Nationalisten" dahinterstecken, die Jugendorgansiation der rechtsextremen Partei Die Heimat. Vor einigen Wochen seien bereits Plakate zur Travestieveranstaltung abgehängt und durch Aufschriften wie "Islamisierung stoppen" ersetzt worden. Auch hier tauchte das Kürzel "JN" auf.

Diese Plakate tauchten vor einigen Wochen in Obrigheim auf Gemeinde Obrigheim

Warum die Täter all diese Botschaften zusammenrühren - "Islamisierung", "Genderwahn", etc - ist Mielisch schleierhaft: "Das hat ja auch mit der Travestieveranstaltung gar nichts zu tun. Die sind einfach gegen alles: Ob einer schwul ist, eine lesbisch ist, einer Ausländer ist. Am liebsten würden sie wiederaufleben lassen, was '45 beendet worden ist."

Veranstaltung findet unter Polizeischutz statt

Die Polizei habe super reagiert, berichtet Mielisch: "Die Inspektion Grünstadt hat mich morgens angerufen und gesagt, dass sie bei der Veranstaltung dabei sein wollen. Die waren den ganzen Abend präsent." Weitere Zwischenfälle habe es aber nicht gegeben, im Gegenteil: "Das war eine Top-Veranstaltung, 200 Leute waren da, super Stimmung! Das machen wir nächstes Jahr wieder!"

Die Polizei sucht unterdessen nach Zeugen.