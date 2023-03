Urteil im Prozess um lebensgefährlichen Messerstich in den Hals erwartet

Ein Mann soll beim Streit einer zerstrittenen Großfamilie seinem Cousin ein Messer in den Hals gestochen haben. Am Mittwoch soll dazu am Landgericht Frankenthal ein Urteil fallen.

Der Streit war im vergangenen Juni auf einem Burger King-Parkplatz in Ludwigshafen ausgebrochen. Dabei soll es zu tumultartigen Szenen gekommen sein. Damals hieß es im Polizeibericht, das Opfer habe zunächst gemeinsam mit einem anderen Mitglied der Familie mit Softair- und Reizgaswaffen geschossen. Wie das Gericht mitteilte, waren telefonisch weitere Familienmitglieder hinzugerufen worden. Laut Anklage hatte schließlich der Angeklagte seinem Cousin ein langes Messer in den Hals gestochen. Er habe nur durch eine Notoperation gerettet werden können. Eskalation auf dem Parkplatz Der Angeklagte hat sich laut seinem Anwalt bislang zu den Vorwürfen nicht geäußert. Das Opfer hatte ausgesagt, dass Zweige der Familie schon seit langem zerstritten sind. Laut Gericht hatte es zunächst auf dem Parkplatz nur eine verbale Auseinandersetzung gegeben. Dann sei der Streit immer weiter eskaliert. Laut dem Anwalt des Angeklagten war schließlich auch ein Motorrad umgeworfen worden. Der Mann soll mit einem Messer auf seinen Cousin losgegangen sein SWR Der Vater des Opfers steht im Verdacht, absichtlich mit seinem Auto in die Menge gefahren zu sein. Dieses Verfahren ist noch nicht eingestellt, aber es ist auch noch kein Termin angesetzt. Die zuständige Staatsanwältin will zunächst das aktuelle Verfahren abwarten. Auch steht die Möglichkeit im Raum, dass er seinen Sohn ins Krankenhaus bringen wollte, und es dabei dann zu dem Unfall kam. Im selben Zusammenhang soll auch das Motorrad umgestoßen worden sein - möglicherweise ebenfalls durch das Auto des Opfervaters. Sollte jemand anderes es umgeworfen haben, könnte das weitere Ermittlungen nach sich ziehen. Der Mann soll mit einem Messer auf seinen Cousin losgegangen sein SWR Plädoyers werden erwartet Laut Anwalt wurden einzelne Familienmitglieder während des Prozesses wegen Zwischenrufen des Saales verwiesen. Am Mittwoch könnte der Prozess zu Ende gehen. Ab dem Vormittag werden die Plädoyers gehalten. Je nach Dauer könnte auch das Urteil noch fallen, so ein Gerichtssprecher.