Bei einer Massenschlägerei in der nördlichen Innenstadt von Ludwigshafen sind gestern Abend mehrere Personen verletzt worden. Insgesamt waren laut Polizei 20 Personen an der Schlägerei beteiligt. Zwei Familien waren offenbar in Streit geraten. Für Außenstehende habe keine Gefahr bestanden. Wieviele Personen verletzt wurden und wie schwer ist zurzeit noch nicht bekannt.