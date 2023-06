Die Frankenthaler wollten einen anderen Oberbürgermeister, kein Weiter-so, sie wollten einen Wechsel und den trauten sie nur dem FWG-Kandidaten zu.

CDU, SPD und auch die Grünen – sie alle hatten niemanden anzubieten, der die Bürgerinnen und Bürger von Frankenthal überzeugt hätte. Die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler wollte einen Neuanfang für Frankenthal und der heißt Nicolas Meyer von den Freien Wählern.

OB-Wahl Frankenthal weckt Erinnerungen

Man fühlt sich an die OB-Wahl in Neustadt an der Weinstraße im September 2017 erinnert, als Marc Weigel ebenfalls als FWG-Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit holte. Jetzt geht der zweite OB-Posten in der Pfalz an die FWG, mit einem ebenso deutlichen und klaren Wahlsieg.

Frust hat mehr Menschen zur Wahl getrieben

Sicher hat der Wirbel um die nicht ernst gemeinte Kandidatur von Amtsinhaber Martin Hebich der CDU und der Demokratie insgesamt geschadet, wahlentscheidend war er nicht. Da gab es offensichtlich tiefsitzenden Frust im Wahlvolk von Frankenthal. Und dieser Frust hat diesmal sogar mehr Menschen zur Wahl getrieben, als noch vor acht Jahren.

Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Chance genutzt und die Mehrheit wollte frischen Wind im Rathaus. Eine demokratische Entscheidung – mit einem klaren Signal: Nicolas Meyer sollte einiges anders machen als sein Vorgänger.