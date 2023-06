Bürgermeisterwahl in Bad Dürkheim: Was die beiden Kandidaten wollen

Mehr als 15.000 Wahlberechtige sind am Sonntag aufgerufen, in Bad Dürkheim einen Bürgermeister zu wählen - oder eine Bürgermeisterin. Denn eine junge CDU-Kandidatin will Amtsinhaber Christoph Glogger (SPD) ablösen.

Natalie Bauernschmitt (CDU) will Bürgermeisterin von Bad Dürkheim werden. Natalie Bauernschmitt, Photographie Lena Geib

Wer ist die 33-Jährige, die gegen den amtierenden Bürgermeister in Bad Dürkheim antritt?

Natalie Bauernschmitt (CDU) wurde in Kaiserslautern geboren, hat philippinische Wurzeln und lebt im rheinhessischen Alzey. Sie ist 33 Jahre alt, verheiratet und Mutter eines vierjährigen Sohnes. Die Kandidatin hat an der Verwaltungshochschule in Mayen und an der hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung studiert. Seit zehn Jahren arbeitet sie in der Stadtverwaltung Mainz, aktuell ist sie dort unter anderem als Geschäftsführerin des Stadtrats tätig.

Kandidatin Bauernschmitt: Warum ich Bürgermeisterin werden will

An der Aufgabe gereizt habe sie, Verantwortung ganz an der Spitze einer Verwaltung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und dann auch umzusetzen, erklärte Kandidatin Bauernschmitt dem SWR. Bad Dürkheim kenne sie schon seit ihrer Kindheit. "Meine Tante ist seit vielen Jahren Beschickerin auf dem Wurstmarkt und gerne habe ich sie in der Vergangenheit an ihrem Stand unterstützt. Im vergangenen Jahr habe ich mich noch einmal ganz neu in unsere Kurstadt verliebt. Hier lässt es sich wunderbar leben. Und das möchte ich gerne mit meiner Familie als Bürgermeisterin."

Ein Blick auf den Gradierbau in Bad Dürkheim und die Michelskapelle im Hintergrund. Natalie Bauernschmitt hat sich nach eigener Aussage in Bad Dürkheim verliebt. Stadt Bad Dürkheim, Melanie Hubach

CDU-Bewerberin: Drei Herzensanliegen für Bad Dürkheim

Was sind die Themen, die der Kandidatin wichtig sind? "Ich möchte Kinder in den Mittelpunkt stellen. Ich selbst habe einen vierjährigen Sohn. Mein Mann und ich sind beide voll berufstätig und ich weiß daher selbst, wie wichtig eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung vor Ort ist. Dazu brauchen wir Neubauten für Kindertagesstätten in Ungstein und im Fronhof."

Es sei zwar gut, ein Konzept für die Spielplätze in der Stadt zu haben, aber Kinder und Jugendliche wollten auch Ergebnisse sehen, sagt Bauernschmitt und weiter: "Deshalb möchte ich die Spielplätze in Bad Dürkheim zügig umgestalten."

Ein weiteres Anliegen der CDU-Kandidatin ist die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern, das heißt, jederzeit und unkompliziert ansprechbar zu sein: "Als Erstes werde ich das Bürgerbüro auch wieder ohne Termin öffnen. Terminbuchungen helfen bei der Organisation, die Bürgerinnen und Bürger sollen trotzdem auch spontan ins Rathaus kommen können."

Wie Bürgermeisterkandidatin Bauernschmitt zur Geothermie steht

Die Karlsruher Firma Vulcan Energie Ressourcen will im einzigen, räumlich stark begrenzten Gewerbegebiet von Bad Dürkheim ein Heizkraftwerk für die Erzeugung von Wärme und Strom aus heißen Thermalwasser in etwa 3.000 Metern Tiefe bauen. Das könnte dann auch Bad Dürkheim mit Heizwärme beliefern. Zusätzlich will die Firma eine Anlage bauen, um Lithium aus diesem Wasser zu gewinnen, das für die Produktion von Batterien beispielsweise für Elektroautos benötigt wird. Aktuell werden diese Pläne in Bad Dürkheim heiß diskutiert.

Natalie Bauernschmitt bezieht dazu Stellung: "Ein Wärmenetz zur Versorgung der Stadt mit Abwärme kann ein wichtiges Zukunftsthema sein und eine Möglichkeit, langfristig günstige Preise anzubieten. Aber hier gibt es noch viel Informationsbedarf. Auch wenn in Bad Dürkheim selbst keine Bohrungen geplant sind: Die gesamte Technologie muss sicher sein. Die Firma möchte fast das gesamte Erweiterungsgelände des (einzigen) Gewerbegebietes nutzen. Diese Entscheidung sollte nicht leichtfertig getroffen werden."

Mehr zu Natalie Baumschmitt und ihrem Wahlprogramm gibt es auf ihrer Homepage.

Der amtierende Bürgermeister in Bad Dürkheim Christoph Glogger (SPD) ist seit 2016 im Amt. Er ist 53 Jahre alt, verheiratet und Vater einer erwachsenen Tochter und eines Teenager-Sohnes. Glogger hat in Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) sein Abitur gemacht. Nach dem Studium der Medienwissenschaften hat er acht Jahre lang als Projektleiter des Evangelischen Kirchentages gearbeitet. Vor seiner Wahl zum Bürgermeister war Glogger 14 Jahre lang freiberuflich nicht nur als Projektleiter, sondern auch als Kommunikationstrainer und Eventmanger tätig.

Amtsinhaber Glogger: Warum ich Bürgermeister bleiben will

Zur Frage, warum er wieder für das Bürgermeisteramt kandidiert, teilte Christoph Glogger dem SWR mit, dass die Stadt Bad Dürkheim sich in den letzten acht Jahren unter seiner Führung "hervorragend" entwickelt habe. "Wir haben einen ausgeglichenen Haushalt und packen die großen Zukunftsthemen an. Das will ich sehr gerne gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern fortsetzen. Es ist ein herausforderndes Amt und es macht mir große Freude. Gerne will ich meine politische Erfahrung und meine Leidenschaft für unsere schöne Kurstadt weitere acht Jahre einsetzen."

Eine Sehenswürdigkeit und ein Tourismusmagnet in Bad Dürkheim ist beispielsweise das Römische Weingut im verkehrsbelasteten Stadtteil Ungstein. Bürgermeister Christoph Glogger will für nachhaltigen Tourismus sorgen. Stadt Bad Dürkheim

SPD-Bewerber: Drei Herzensanliegen für Bad Dürkheim

Ein Herzensanliegen sei ihm eine gute wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung Bad Dürkheims, erklärte Christoph Glogger: "Dazu gehört unser ausgeglichener Haushalt, der Neubau der Therme, Investitionen in die Infrastruktur genauso wie die Erweiterung des Gewerbegebietes und ein nachhaltiger Tourismus."

Ein weiterer Schwerpunkt seien Kinder, Jugendliche und Familien. "Sie sind unsere Zukunft." Bei den Schulen und Kitas sei die Stadt schon sehr weit vorne. "Wir haben Springerkräfte für hohe Qualität und bauen die Ganztagsbetreuung massiv aus. Und wir überarbeiten in den nächsten Jahren alle Spielplätze und schaffen neue Treffpunkte für Jugendliche, inklusive einem kommunalen Kino."

Als größte Zukunftsaufgabe sieht der amtierende Bürgermeister den "Weg in die Klimaneutralität" und zählt auch hier auf, was er bereits auf den Weg gebracht hat: Eine Solarstrategie, die zum Ziel hat, Bad Dürkheim bis 2030 zu 100 Prozent mit regenerativen Energien zu versorgen. "Wir fördern Fahrrad und Fußgänger für die Mobilitätswende, bieten Carsharing und noch dieses Jahr ein innovatives mobility-on-demand-Angebot an."

Die Klosterruine Limburg ist ein Wahrzeichen der Tourismusregion Bad Dürkkheim. Stadt Bad Dürkheim, Melanie Hubach

Was der amtierende Bürgermeister von Bad Dürkheim zur Geothermie sagt

"Ich halte das für eine riesige Chance, natürlich für die Wärmewende in Bad Dürkheim, aber auch für die Elektromobilität in Deutschland." Es sei aber wichtig, jetzt erst einmal alle Fragen aufzuwerfen und die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. "Diese Diskussion brauchen wir. Aber wenn die Gespräche gut verlaufen, sollten wir uns im Stadtrat zur Geothermie bekennen", so der Bürgermeister.

Mehr zu Christoph Glogger und seinem Wahlprogramm gibt es auf seiner Homepage.