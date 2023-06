per Mail teilen

Der OB-Kandidat will die Wirtschaftsförderung in Frankenthal neu aufstellen, um so den Leerstand zu bekämpfen. "Eine starke Wirtschaftsförderung kann auch eigene Immobilien ankaufen, selbst entwickeln und dann als Stadt auch darüber entscheiden, wer als Vermieter dort reingeht." Meyer setzt dafür auf ein neues Innenstadtkonzept.