per Mail teilen

Diese Woche startet das neue Schuljahr. Doch nicht alle Schüler können sich Ranzen oder Schulmaterial leisten. Denen will in der Südpfalz die Aktion "Gepackter Ranzen" helfen.

Die 43-jährige Laura Wittinger von der Aktion "Gepackter Ranzen" kennt den traurigen Alltag einiger Schüler. Wittinger arbeitet als Künstlerin und geht auch für Kunstprojekte in Schulen. Sie weiß, nicht alle Erstklässler kommen stolz mit vollem neuen Ranzen in die Schulen. Es gibt auch Mädchen und Jungen, die mit wenig oder nichts kommen. "Bei diesen Kindern ersetzt eine Plastiktüte den Ranzen und ein Zip-Beutel das Mäppchen", erzählt Wittinger.

Zusammen mit anderen sammelt sie Spenden von Privatpersonen und Unternehmen und verteilt sie dann ganz gezielt dort, wo Kinder Schulmaterial brauchen. Das betrifft nicht nur die, die in die erste Klasse kommen:

"Es sind nicht alle Schulranzen neu. Aber die für die Erstklässler sind neu. Hier hinten liegen auch einige für die Viertklässler."

So beliefert die Aktion beispielsweise die Neustadter Hans-Geiger-Schule. Die Ranzen, die Schultüten, die Blöcke und Stifte sind für drei Kinder aus der Ukraine. Dass sie ab Montag die Grundschule in Neustadt besuchen, steht erst seit ein paar Tagen fest. Nun kümmern sich die Lehrerinnen, dass diese Kinder am ersten Schultag nicht mit leeren Händen dastehen.

So kann der Schulstart auch für drei kurzfristige Schüler und Schülerinnen in Neustadt richtig losgehen. SWR

Gründe sind vielfältig: Armut, Migration, schwierige Familienverhältnisse

Lehrerin Franziska Weinheimer ist von den Spenden begeistert: "Was eine tolle Unterstützung, für die Kinder, für die Eltern der Kinder, die sicherlich noch ganz andere Sorgen haben und auch die Unterstützung für uns als Schule, als Lehrkräfte ist natürlich immens."

Auf ihrer Wittingers Liste steht noch eine Schule in Speyer, eine Schule in Landau hat großen Bedarf – hier sollen 30 Kinder zum Schulstart versorgt werden. Aus den verschiedensten Gründen, sagt Wittinger: "In manchen Familien funktionieren die einfachsten Abläufe nicht, bei anderen ist das Geld nicht da. Andere verstehen es einfach nicht, gerade wenn es Kinder sind mit Migrationshintergrund. Diese Initiative gibt es für alle Kinder, die sie brauchen."

Die Aktion verteilt Ranzen, aber auch Hefte, Bastelmaterial, Liniale und Bunftstifte. SWR

Aktion gibt es um Neustadt und in der Südpfalz

Zusammen mit zwei anderen Eltern hat die 43-Jährige die Spendenaktion mit dem Namen "Gepackter Ranzen" ins Leben gerufen. Aktiv ist die Gruppe vor allem in der Südpfalz und rund um Neustadt. Entstanden ist sie aus dem Pfälzer Hilfsnetzwerk "Miteinander - Füreinander". Es wurde mit dem SWR-Ehrensache-Publikumspreis 2022 ausgezeichnet.