Bücher, Hefte & Co - Die "Materialschlacht" zu Schulbeginn

Hefte, Bücher, Stifte: Mit dem Beginn des neuen Schuljahres stehen Eltern in Rheinland-Pfalz wieder hohe Ausgaben bevor. Zu hohe, finden auch Gewerkschaften und Verbände.

Wenn Stefanie Klossok aus Rheinhessen kurz vor Ferienende wieder große Tüten mit neu gekauften Schulmaterialien packt, ist sie regelmäßig frustriert: "Das ist ein Thema, das mich jedes Jahr rasend macht", sagt sie und nennt den Grund ihres Ärgers: die "Materialschlacht in den Schulen". Klossok hat drei Kinder, sie kommen in die 2., 4. und 6. Klasse. "Seitdem die Kinder in der Schule sind, bekomme ich jedes Jahr für jedes Kind eine zweiseitige Materialliste und eine DIN-A4-Seite mit Büchern. Es ist genau beschrieben, was angeschafft werden muss."

Alles exakt so zu besorgen, sei zum einen sehr aufwändig. Zum anderen fragt sich die dreifache Mutter, ob das alles überhaupt sein muss. Ihr fehlt der Nachhaltigkeitsgedanke an den Schulen. Teilweise würden die Materialien gar nicht genutzt. Im besten Fall kann sie die dann an die jüngeren Kinder weitergeben.

Schulleben könnte günstiger sein

"Da ist eine Anspruchshaltung vonseiten der Schulen da, es wird nicht bedacht, was das für die Familien bedeutet", sagt Klossok. Natürlich sei ihr klar, dass Kinder Geld kosten. Mit ein bisschen Planung könne man das Schulleben aber kostengünstiger gestalten, zu Schulbeginn etwas weniger anschaffen. Im vergangenen Schuljahr hat Klossok, inklusive Einschulung ihrer Jüngsten rund 800 Euro für Schulsachen ausgegeben, schätzt sie.

Und die Eltern fügen sich den Anforderungen, den vielen kleinen Zusatzkosten, die sich durch das Schuljahr ziehen. "Es nickt dann halt jeder, wenn es wieder teurer wird." Man wolle ja nicht derjenige sein, der das nicht bezahlen will. Aber eigentlich müsste man das einfach mal durchbrechen, so Klossok.

In Rheinland-Pfalz sind die Kosten besonders hoch

Aufgrund der Inflation und der Energiekrise wird das Schuljahr in diesem Jahr für Eltern besonders teuer.

Für Eltern aus Rheinland-Pfalz sind die Kosten besonders hoch. Denn hier fallen die Schulbücher ins Gewicht. Anders als in Bundesländern wie Baden-Württemberg gibt es in Rheinland-Pfalz keine Lernmittelfreiheit. Schulbücher werden also nicht allen Schülerinnen und Schülern kostenlos zur Verfügung gestellt. Lediglich Familien mit geringem Einkommen können sich an einer kostenlosen Schulbuchausleihe beteiligen.

Lernmittelfreiheit Lernmittelfreiheit oder auch Lehrmittelfreiheit bedeutet, dass Gegenstände in Bildungseinrichtungen - vor allem Schulbücher - kostenlos bereitgestellt werden. In Deutschland wurde Anfang der 1970er Jahre nahezu flächendeckend die kostenlose Schulbuch-Ausleihe für alle Schüler eingeführt (Ausnahmen: Rheinland-Pfalz und Saarland, hier mussten Schulbücher auch weiterhin von den Eltern gekauft werden). In den Jahren danach reduzierten die Länder ihre öffentlichen Schulbuchausgaben immer stärker. Inzwischen halten nur noch Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt an der klassischen Lernmittelfreiheit fest. In den anderen Bundesländern müssen Eltern für ihre Kinder Leihgebühren für Schulbücher bezahlen. In einigen Bundesländern gibt es dafür finanzielle Obergrenzen. In Rheinland-Pfalz erhalten Eltern oder volljährige Schülerinnen und Schüler, deren Einkommen bestimmte Grenzen nicht überschreitet, Schulbücher und ergänzende Druckschriften wie Arbeitshefte kostenfrei. Übersteigt das Einkommen die Einkommensgrenzen, können Schulbücher gegen eine Gebühr ausgeliehen werden. Sie beträgt für die Dauer eines Schuljahres ein Drittel des Ladenpreises

Preise für Hefte und Blöcke besonders stark gestiegen

Zu den Schulbüchern gesellen sich Lektüren, Ausflüge, Kopierkosten und natürlich Schulmaterialien. Die sind deutlich teurer als noch 2021.

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, erhöhten sich die Preise für Schulhefte und Zeichenblöcke um 13,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit stärker als die Verbraucherpreise insgesamt (7,5 Prozent). Für Stifte und Farbkästen sowie für Füller und Füllerpatronen mussten die Eltern 5,2 Prozent mehr zahlen, die Preise für Schulranzen lagen 4,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

"Da kommt schon einiges zusammen - vor allem, wenn man mehr als ein Kind in der Schule hat", sagt Reiner Schladweiler vom LandesElternBeirat Rheinland-Pfalz. Auch vor dem aktuellen Hintergrund einer steigenden Inflation, welche die Reallöhne drastisch reduziert, sei das eine nicht unerhebliche finanzielle Zusatzbelastung für viele Familien.

Schulbücher, Fahrtkosten - "Eltern sind sauer"

Schladweiler fordert eine komplette Lernmittelfreiheit in Rheinland-Pfalz, also kostenlose Schulbücher für alle. Außerdem wünscht er sich, dass Fahrtkosten auch in der Oberstufe voll übernommen werden, denn auch da käme "ein gewaltiges Sümmchen" zusammen. "Die Eltern sind sauer über die Fahrtkosten und die Kosten für Schulbücher", so sein Fazit.

Die Mitglieder der rheinland-pfälzischen Landesarmutskonferenz gehen noch einen Schritt weiter. Sie wollen, dass Kindern neben Schulbüchern auch die Materialien frei zur Verfügung gestellt werden.

Schulbücher, Hefte, Stifte und anderes verpflichtendes Material

sollten zu Schuljahresbeginn einfach von der Schule selbst verliehen

oder kostenfrei ausgegeben werden, so der Mainzer Sozialmediziner und Sprecher der Konferenz Gerhard Trabert. Er fordert zudem ein gesundes Schulessen - kostenfrei für alle Kinder an jedem Schultag.

Zusatzmaterialien vor allem in Grundschulen Thema

Bei der Bildungsgewerkschaft GEW kennt man den Ärger - sowohl über teure als auch über überflüssige Schulmaterialien. "Die Kritik ist sehr berechtigt", sagt Stefan Jakobs aus dem Leitungsteam des Vorstandsbereichs Schulen der GEW Rheinland-Pfalz. Vor allem in der 1. und 2. Klasse würden viele Verbrauchsmaterialien verlangt, da helfe die Schulbuchausleihe dann auch nicht weiter.

"Man muss aufgrund der gestiegenen Kosten nachdenken, ob die Schulbuchausleihe in Rheinland-Pfalz noch ausreicht", findet auch Jakobs. Sie müsste auf andere Schulmaterialien ausgeweitet werden.

Jakobs erzählt von Kollegen in Grundschulen, die sich auf eigene Kappe einen Materialfundus anlegen, und dieses bei Bedarf an die Kinder ausgeben. So etwas - vom Schulträger finanziert - wäre für alle Klassen wünschenswert. Legten Schulen große Materialpools an, wäre das zum einen vom Einkauf billiger, zum anderen würde Material, das in einem Schuljahr dann doch nicht gebraucht würde, nicht gleich verschwendet.

Ingelheim unterstützt Familien bei Schulkosten

Ein Positivbeispiel gibt es in der Stadt Ingelheim. Alle Schülerinnen und Schüler, die in Ingelheim wohnen und an der entgeltlichen oder unentgeltlichen Schulbuchausleihe teilnehmen, können zusätzlich Zuschüsse für Unterrichtsmaterialien bekommen - pro Kind und Schuljahr können Eltern bis zu 135 Euro geltend machen. Auch Leihgebüren für digitale Geräte werden bezuschusst.

Zuschüsse für Unterrichtsmaterialien stehen nach dem Bildungspaket des Bundes auch anderen Schülern in Rheinland-Pfalz zu, allerdings nur, wenn die Familie beispielsweise Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe bekommt.

Ministerium verweist auf andere Unterstützungsangebote

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium verweist auf weitere Unterstützungsleistungen, die es im Land für Familien mit Schulkindern gibt. Neben der Schulbuchausleihe und der kostenlosen Beförderung jüngerer Schüler nennt das Ministerium Ferienangebote, Ganztagsschulen und die Möglichkeit für Kinder aus bedürftigen Familien, digitale Geräte auszuleihen. "Bildungschancen in Rheinland-Pfalz hängen nicht vom Geldbeutel der Eltern ab, weshalb wir als Land bereits seit vielen Jahren unterschiedliche ineinandergreifende Mechanismen haben, die rheinland-pfälzische Eltern und Familien finanziell entlasten", heißt es aus dem Ministerium.

Ein landesweites Unterstützungssystem nach dem Ingelheimer Modell oder die Einführung der grundsätzlichen Lernmittelfreiheit stehen aktuell nicht auf dem Plan.