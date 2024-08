Rund um die geplante Helmut-Kohl-Allee soll ein neues Quartier in Ludwigshafen entstehen. Dafür sucht die Stadt Ideen zur Gestaltung. Die Menschen im Hemshof haben schon Wünsche.

Der Abriss der Hochstraße Nord und der Bau der Helmut-Kohl-Allee in Ludwigshafen machen den Weg frei für ein neues Stadtquartier. Die Stadtverwaltung will nun von den Ludwigshafenern wissen, wie das aussehen soll. Was soll auf dem neuen Areal gebaut werden - und was nicht? Wie lassen sich Klimaschutz, Wohnen, Bildung und Freizeit gut miteinander verknüpfen? Das seien die Fragen, die die Stadtverwaltung wissen will, bevor Planungsbüros an die Arbeit gehen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, startet dazu ab dem 19. August ein mehrwöchiger Online-Dialog auf der Dialogplattform der Stadtverwaltung.

Die Bewohner des Ludwigshafener Stadtteils Hemshof haben im Gespräch mit dem SWR bereits einige Ideen, was das neue Quartier bräuchte.

Umfrage im Hemshof: Diese Ideen haben die Bürger

Veton Osmani: Es fehlt an Möglichkeiten zum Einkaufen

In seinem Schreibwarenladen erlebt Veton Osmani die Paketflut jeden Tag. Ein Grund aus seiner Sicht: "Die Menschen haben hier kaum noch Möglichkeiten zum Einkaufen." Es gebe im Hemshof nur noch den Penny. Für das neue Quartier wünscht er sich mehr Möglichkeiten zum Einkaufen.

Veton Osmani (47) betreibt einen Schreibwarenladen mit Kiosk im Hemshof. SWR

Der 47-Jährige fände es auch schön, wenn es eine richtige Fußgängerzone geben würde. Mit "Gastronomie und Läden, das würde die Stadt attraktiver machen". Generell habe Ludwigshafen viel aufzuholen, in der Vergangenheit sei viel liegen gelassen worden.

Gülden Akgün: Mehr Grünflächen für Kinder

Seit zehn Jahren wohnt die zweifache Mutter Gülden Akgün schon im Hemshof. Der Alleinerziehenden fehlen vor allem saubere Grünflächen für die Kinder und sie wünscht sich einen Park für Hunde.

Gülden Akgün (31) wohnt mit ihren beiden Kindern seit 10 Jahren im Hemshof. SWR

Außerdem fehle es an Wohnraum: "Aber keine Hochhäuser, lieber kleine zweistöckige Häuser mit Garten und Grünfläche." Seit das Rathauscenter geschlossen worden ist, vermisst sie einen Drogeriemarkt und einen Supermarkt. Gülden Akgün: "Es wäre schön, wenn einfach alles in der Nähe ist."

Hans-Rudolf Wahl: Veränderungen grundsätzlich positiv sehen

1997 ist Hans-Rudolf Wahl mit seiner Frau in den Ludwigshafener Stadtteil Hemshof gezogen. Vieles habe sich seitdem verändert - nicht alles zum positiven, wie er sagt. Im neuen Quartier sieht er eine Chance für Ludwigshafen - wenn "die Stadt das gut hin bekommt". Davon sei er noch nicht ganz überzeugt.

Hans-Rudolf Wahl (71) wohnt seit 1997 im Hemshof. SWR

Bei den neuen Häusern könne sich Ludwigshafen ein Beispiel an Kopenhagen nehmen: "Dort bauen sie sehr schön modern, in Deutschland wird ja eher zweckmäßig gebaut." Aber er glaube nicht daran, dass Menschen mit einem normalen Einkommen sich eine Wohnung im neuen Quartier leisten werden können.

Aber das Ganze interessiere ihn auch nicht zu sehr, bis alles fertig sei, sei er eh schon tot, so der 71-Jährige.

Vanessa Blum: Es braucht einen Hundepark im Hemshof

"Für Leute die Tiere haben, braucht es mehr Möglichkeiten", sagt Vanessa Blum. Es sei schade, dass die Menschen in den Friedenspark müssen und es dort weniger Platz für Kinder gibt. Sie beobachte immer wieder Hundehalter die dort die Flächen nutzen, die eigentlich für Kinder gedacht seien.

Vanessa Blum (46) wohnt seit 18 jahren im Hemshof. SWR

Vanessa Blum ist traurig darüber, dass "Ludwigshafen den Bach runter geht". Seit 18 Jahren wohnt die 46-Jährige im Stadtteil Hemshof. Was sie schätzt: "Die Menschen halten hier zusammen."