In Ludwigshafen wird heute ein Projekt vorgestellt, bei dem Ehrenamtliche verschiedene Familien im Hemshof und im Stadtteil Nord unterstützen. Es geht um Behördengänge, Arztbesuche oder das Kennenlernen der Stadt.

"Stadtteileltern für Stadtteilfamilien" -so nennt sich das Projekt, das im Hemshof und der nördlichen Innenstadt am Dienstag startet. Ehrenamtliche sollen dabei Familien in Fragen des Alltags unterstützen. Die Familien, die die Hilfe empfangen, haben oft einen Migrationshintergrund. Mindestens ein Kind in der Familie muss unter 12 sein, um am Programm teilzunehmen, so teilt es die Diakonie Pfalz mit. Samira Fischer ist die Projektkoordinatorin: "Insgesamt geht es darum, eine freundschaftliche und vertrauensvolle Beziehung zwischen den Ehrenamtlichen und den Familien aufzubauen."

Projekt sucht Ehrenamtliche

Diese Ehrenamtlichen werden jetzt für das Projekt gesucht. Dazu gibt es am Dienstag ein Treffen, auch um sich mit anderen Akteuren in dem Stadtgebiet auszutauschen. Bisher haben sich sieben Ehrenamtliche für das Projekt gefunden, Ziel der Diakonie ist es, 30 Menschen zu gewinnen.

Die Ehrenamtlichen werden dann auch von der Diakonie geschult. Die Schulungen sollen alle drei bis vier Monate stattfinden. Zunächst soll das Projekt bis 2025 laufen, ist also auf drei Jahre begrenzt.