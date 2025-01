per Mail teilen

Nach sechs Jahren Bauzeit hat das Klinikum Ludwigshafen am Samstag mit einem Festakt sein neues Gebäude eröffnet. 104 Millionen Euro hat der Neubau gekostet - weitgehend finanziert vom Land Rheinland-Pfalz.

Das neue Haus D beherbergt die wichtigsten medizinischen Abteilungen des Klinikums Ludwigshafen - wie die Intensivstation, die Kardiologie, die Onkologie und die Rheumatologie. Vor dem Neubau mussten manche Abteilungen ihre Patienten auf mehrere Klinikbereiche verteilen. Das ist jetzt vorbei.

40 Intensivbetten im Klinikumsneubau

Der Neubau bietet Platz für 300 Betten, davon sind 40 Intensivbetten und 24 Plätze für Patienten, die wegen einer Nierenerkrankung regelmäßig auf eine Dialyse angewiesen sind. Zusätzliche Betten schafft das neue Gebäude nicht. Es handelt sich wirklich um einen Umzug bestehender Kapazitäten in neue Räumlichkeiten.

Neuste Medizintechnik

Neben den modernen Patientenräumen spielen aber vor allem die neuen medizinischen Möglichkeiten eine große Rolle in Haus D, wie das Klinikum Ludwigshafen betont. Alles ist auf dem neuesten Stand der Medizintechnik - etwa in der Strahlentherapie. Das ermöglicht auch dem medizinischen Personal ein angenehmes Arbeiten an modernen Arbeitsplätzen, erklärte eine Kliniksprecherin.

Auch innen auf dem neusten Stand - das neue Gebäude des Klinikum Ludwigshafen Pressestelle Klinikum Ludwigshafen / Ben Pakalski

Deutlich höhere Baukosten

Die Kosten für den Klinikneubau belaufen sich auf 104 Millionen Euro und liegen somit deutlich über den einst veranschlagten 60 Millionen Euro. Einen Großteil der Kosten trägt das rheinland-pfälzische Wissenschaftsministerium, aber auch das Klinikum selbst beteiligte sich mit einem Eigenanteil an den Kosten für das neue Haus D.

Die Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikums Ludwigshafen, Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos), betonte beim Richtfest für den Neubau im Jahr 2022, Haus D sei ein großer Gewinn für die Patienten, die Stadt und die Region.