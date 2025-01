Heavy Metal Fans haben in Koblenz Schlafsäcke für Obdachlose gespendet. Das Ganze war Teil einer bundesweiten Aktion des gemeinnützigen Vereins Metality. Isomatten und Schlafsäcke hatten die Rock-Fans im Gepäck und übergaben sie an einen Verein für Wohnungslosen-Hilfe in Koblenz. Von dort werden die Spenden an Bedürftige ausgegeben. Gerade jetzt im Winter sei das eine große Hilfe, heißt es vom Verein. Es war schon die dritte derartige Spendenaktion der Metal-Fans in Koblenz.