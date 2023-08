Im Wellbachtal im Kreis Südliche Weinstraße ist jetzt ein Parkplatz für Motorradfahrer gesperrt, der auch als "Applauskurve" bekannt ist. Anlass ist laut Polizei der Tod eines 17-jährigen Motorradfahrers.

Der 17-Jährige war am 8. August auf der Bundesstraße 48 durch das Wellbachtal in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, mit einem Auto zusammengeprallt und noch an der Unfallstelle gestorben. Nach Auskunft der Polizei in Annweiler ist dieser tragische Unfall am Parkplatz "Ostpreußenbrunnen" geschehen, der in bestimmten Motorradfahrerkreisen auch "Applauskurve" genannt werde.

Ein Schild auf der Strecke durch das Wellbachtal zwischen Rinnthal und Hofstätten soll Motorradfahrer warnen. Pressestelle Polizeiwache Annweiler

Tödlicher Unfall des 17-Jährigen vermutlich von Parkplatz gefilmt

Der Parkplatz werde von einigen Motorradfans dazu genutzt, ihr Fahrpotential auszureizen, durch die Kurve zu rasen, sich von anderen zu filmen und durch Applaus bewundern zu lassen. Es ist zwar noch unklar, wie es bei dem 17-Jährigen zu dem tragischen Unfall kam. Die Polizei geht aber derzeit davon aus, dass der tödliche Motorradunfall gefilmt worden ist, sagte ein Ermittler dem SWR. Entsprechende Kameras seien bereits sichergestellt. Das Material werde noch ausgewertet und ein Zeuge befragt, um die Unfallursache zu klären.

Zeichen gegen Raserei auf dem Motorrad setzen

Die Polizei hat zusammen mit dem zuständigen Landesbetrieb Mobilität den Parkplatz an der B48 so abgesperrt, dass vor allem Motorradfahrern die Auffahrt vereitelt wird. Ziel sei es, ein Zeichen gegen Zweirad-Raserei zu setzen, so die Polizei in Annweiler. Denn meist spielt zu schnelles Fahren in unübersichtlichen Kurven eine entscheidende Rolle bei diesen Unfällen. Der Unfall des 17-Jährigen war auf der Strecke bereits der zweite tödliche Motorradunfall in diesem Jahr, berichtet die Polizei.

Mehr Motorradkontrollen im Wellbachtal

Die Polizeiwache in Annweiler führt im Wellbachtal nach eigenen Angaben zwar schon häufig Verkehrskontrollen durch. Sie hat nun aber angekündigt, die Strecke noch häufiger zu kontrollieren.

Es ist bereits das zweite Mal, dass die Polizei die "Applauskurve" wegen der Unfallgefahr für Biker sperren lässt. Die ans Wellbachtal angrenzende Strecke durch das Elmsteiner Tal ist wegen der vielen Unfälle in der Vergangenheit bereits an den Wochenenden für Motorradfahrer gesperrt.