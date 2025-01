Eine 42-Jährige muss sich seit Donnerstagvormittag vor dem Landgericht in Frankenthal verantworten. Sie soll vor sechs Jahren ihrem vier Wochen alten Baby Morphium gegeben haben. Laut Anklage wäre das Baby fast gestorben.

Zum Tatzeitpunkt ist das Kind in einem Krankenhaus in Speyer in Behandlung gewesen, heißt es in der Anklageschrift. Einem Gerichtssprecher zufolge war das Mädchen damals gerade mal vier Wochen alt.

Die Mutter litt nach eigenen Angaben an Nierenkrebs und anderen Erkrankungen und hatte dadurch starke Schmerzen. Sie bekam deshalb wohl Schmerztabletten verabreicht, die Morphium enthielten. Sie soll diese Tabletten laut Anklage in Wasser aufgelöst und dem Baby dann verabreicht haben. Warum, ist noch unklar.

Der Vorfall habe sich bereits im Jahr 2019 ereignet und wird jetzt erst verhandelt. Ein Gerichtssprecher sagte, dass es dafür einen Grund gebe. Es sei schwer gewesen, der Frau die Tat nachzuweisen. Neue Recherchen von Polizei und Staatsanwaltschaft, auch in Kooperation mit dem Jugendamt, hätten die Anklage möglich gemacht. Laut Anklageschrift muss sich die Frau wegen versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung verantworten.

Baby erlitt in Speyer durch Morphium Atemstillstände

Laut Anklage erlitt das Baby durch das Morphium Krampfanfälle und mehrere Atemstillstände. Die Mutter habe das vorhergesehen und billigend in Kauf genommen. Ein Oberarzt habe den Zustand des Babys bemerkt und gerade rechtzeitig eingegriffen. Dank sofortiger Notfallmaßnahmen hat das Baby überlebt, heißt es. Die Morphium-Konzentration sei tödlich gewesen.

Das Krankenhaus war vor Prozessbeginn nicht bereit, sich zu dem Vorfall zu äußern. Denn es handle sich um ein schwebendes Verfahren.

Die Angeklagte sagte vor Gericht, dass sie nach der Geburt ihrer Tochter im Krankenhaus gewesen war und Medikamente genommen habe. Deshalb musste wohl auch das Baby überwacht werden.

Ein Neugeborenes in einem Inkubator. Symbolbild. Mutter soll vor sechs Jahren ihrem vier Wochen alten Baby Morphium verabreicht haben. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Waltraud Grubitzsch

Urteil in Frankenthal Ende März erwartet

Die Frau selbst leugnet die Tat. Das heute sechsjährige Mädchen, die Tochter der 42-Jährigen, wohne zurzeit bei der Mutter. Wie die Angeklagte während des Prozesses mitteilte, hat sie mehrere Kinder. Mit dem Prozessauftakt am Donnerstag sind sieben Prozesstage angesetzt. Das Urteil wird Ende März erwartet.